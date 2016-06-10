und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Stochastic-X8 - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
1163
Wirklicher Autor:
lukas1
Der Indikator zeichnet ein Gitter von acht Stochastik Oszillatoren auf einen Chart. Die jeweiligen Parameter des Indikators werden durch fortgesetztes Multiplizieren der Parameter des Stochastiks mit "koef", einem der Eingabeparameter, ermittelt. Die Parameter jeder Linie werden im Chartfenster angezeigt.
Die zweite (Signal-) Linie des Stochastik werden nicht gezeigt. Das schadet nicht der Erkennbarkeit - im Gegenteil, die Darstellung des Linienrasters gewinnt dadurch.
Um eine Optimierung zu ermöglichen werden die Indicatorpuffer in einfachster Weise deklariert:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Variablen-Array für die Erstellung des Indikatorpuffers | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Indicator-Puffererstellung | //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
Wenn Sie die Anzahl der Linien auf dem Chart ändern wollen, sollten Sie nur den Wert von LINES_TOTAL verändern:
//+-----------------------------------+ //| Deklaration der Konstanten | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 8 // Anzahl der gezeigten Linien
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 12.03.2010.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/678
