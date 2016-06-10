und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Skript zur Synchronisation mehrerer Charts.
Das Skript wird auf einem Chart gestartet. Bei einer Bewegung in einem der Chart werden die anderen automatisch synchronisiert. Diese Position wird durch eine vertikale Linie markiert.
Es ist besser im Terminal die Option "Ende des Charts vom Rand verschieben" zu wählen, wenn das Skript verwendet werden soll.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/677
