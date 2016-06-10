CodeBaseKategorien
sSyncScroll - Skript für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1092
Rating:
(47)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Skript zur Synchronisation mehrerer Charts.

Das Skript wird auf einem Chart gestartet. Bei einer Bewegung in einem der Chart werden die anderen automatisch synchronisiert. Diese Position wird durch eine vertikale Linie markiert.

Es ist besser im Terminal die Option "Ende des Charts vom Rand verschieben" zu wählen, wenn das Skript verwendet werden soll.

Script for the charts simultaneous scrolling

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/677

