Die CMAOnArray Klasse wird zur Berechnung gleitender Durchschnitt aus Daten in Indikator-Puffern verwendet.

Verwendung:

Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen wird,:

int aMAPeriod - MA Periodenlänge.

- MA Periodenlänge. ENUM_MA_METHOD aMAMethod - МА Berechnungsmethode.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnCalculate() aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des MA;

- Puffer mit den Daten für die Berechnung des MA; double aMA[] - der Puffer mit berechneten Werten des МА.

int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

- liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

- liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette; string NameMethod() - liefert den Namen der Glättungsmethode als Zeichenkette.

Zusätzliche Methoden:

Test_MAOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CMAOnArray anwendet. Die Datei IncMAOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Der technischer Indikator gleitender Durchschnitt zeigt die gemittelten Preise des Symbols über eine bestimmte Zeitspanne. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, man mittelt die Preise eines Symbols über diesen Zeitraum. Wie sich der Preis ändert, wird der Durchschnittswert entweder erhöht oder verringert.



