Der Zweck dieses Codes ist es, Menschen, die einen einfachen und funktionalen Ansatz zur Umwandlung von Pine Script in MQL5 suchen, eine Idee zu vermitteln.

Hier ist der Pine-Script-Code:

indicator(title= 'sample stochastic divergence' , overlay= true ) stoch_len = input. int (title= 'stoch_len' , defval= 5 ) f_top_fractal(_src) => _src[ 4 ] < _src[ 2 ] and _src[ 3 ] < _src[ 2 ] and _src[ 2 ] > _src[ 1 ] and _src[ 2 ] > _src[ 0 ] f_bot_fractal(_src) => _src[ 4 ] > _src[ 2 ] and _src[ 3 ] > _src[ 2 ] and _src[ 2 ] < _src[ 1 ] and _src[ 2 ] < _src[ 0 ] f_fractalize(_src) => f_bot_fractal__1 = f_bot_fractal(_src) f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal__1 ? - 1 : 0 stoch = ta.stoch(close, high, low, stoch_len) fractal_top = f_fractalize(stoch) > 0 ? stoch[ 2 ] : na fractal_bot = f_fractalize(stoch) < 0 ? stoch[ 2 ] : na high_prev = ta.valuewhen(fractal_top, stoch[ 2 ], 1 ) high_price = ta.valuewhen(fractal_top, high[ 2 ], 1 ) low_prev = ta.valuewhen(fractal_bot, stoch[ 2 ], 1 ) low_price = ta.valuewhen(fractal_bot, low[ 2 ], 1 ) regular_bearish_div = fractal_top and high[ 2 ] > high_price and stoch[ 2 ] < high_prev regular_bullish_div = fractal_bot and low[ 2 ] < low_price and stoch[ 2 ] > low_prev plot(title= 'H F' , series=fractal_top ? high[ 2 ] : na, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na, offset=- 2 ) plot(title= 'L F' , series=fractal_bot ? low[ 2 ] : na, color=regular_bullish_div ? color.green : na, offset=- 2 ) plot(title= 'H D' , series=fractal_top ? high[ 2 ] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na , linewidth= 3 , offset=- 2 ) plot(title= 'L D' , series=fractal_bot ? low[ 2 ] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bullish_div ? color.green : na , linewidth= 3 , offset=- 2 ) plotshape(title= '+RBD' , series=regular_bearish_div ? high[ 2 ] : na, text= 'R' , style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.maroon, textcolor=color.white, offset=- 2 ) plotshape(title= '-RBD' , series=regular_bullish_div ? low[ 2 ] : na, text= 'R' , style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, textcolor=color.white, offset=- 2 )



