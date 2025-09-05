und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Zweck dieses Codes ist es, Menschen, die einen einfachen und funktionalen Ansatz zur Umwandlung von Pine Script in MQL5 suchen, eine Idee zu vermitteln.
Hier ist der Pine-Script-Code:
//@version=5 indicator(title='sample stochastic divergence', overlay=true) stoch_len = input.int(title='stoch_len', defval=5) f_top_fractal(_src) => _src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0] f_bot_fractal(_src) => _src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0] f_fractalize(_src) => f_bot_fractal__1 = f_bot_fractal(_src) f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal__1 ? -1 : 0 stoch = ta.stoch(close, high, low, stoch_len) fractal_top = f_fractalize(stoch) > 0 ? stoch[2] : na fractal_bot = f_fractalize(stoch) < 0 ? stoch[2] : na high_prev = ta.valuewhen(fractal_top, stoch[2], 1) high_price = ta.valuewhen(fractal_top, high[2], 1) low_prev = ta.valuewhen(fractal_bot, stoch[2], 1) low_price = ta.valuewhen(fractal_bot, low[2], 1) regular_bearish_div = fractal_top and high[2] > high_price and stoch[2] < high_prev regular_bullish_div = fractal_bot and low[2] < low_price and stoch[2] > low_prev plot(title='H F', series=fractal_top ? high[2] : na, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na, offset=-2) plot(title='L F', series=fractal_bot ? low[2] : na, color=regular_bullish_div ? color.green : na, offset=-2) plot(title='H D', series=fractal_top ? high[2] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na , linewidth=3, offset=-2) plot(title='L D', series=fractal_bot ? low[2] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bullish_div ? color.green : na , linewidth=3, offset=-2) plotshape(title='+RBD', series=regular_bearish_div ? high[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.maroon, textcolor=color.white, offset=-2) plotshape(title='-RBD', series=regular_bullish_div ? low[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, textcolor=color.white, offset=-2)
