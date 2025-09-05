CodeBaseKategorien
Sample pine script stochastic divergence - Indikator für den MetaTrader 5

Der Zweck dieses Codes ist es, Menschen, die einen einfachen und funktionalen Ansatz zur Umwandlung von Pine Script in MQL5 suchen, eine Idee zu vermitteln.

Hier ist der Pine-Script-Code:

//@version=5

indicator(title='sample stochastic divergence', overlay=true)
stoch_len = input.int(title='stoch_len', defval=5)

f_top_fractal(_src) =>
    _src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and 
       _src[2] > _src[0]
f_bot_fractal(_src) =>
    _src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and 
       _src[2] < _src[0]
f_fractalize(_src) =>
    f_bot_fractal__1 = f_bot_fractal(_src)
    f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal__1 ? -1 : 0

stoch = ta.stoch(close, high, low, stoch_len)

fractal_top = f_fractalize(stoch) > 0 ? stoch[2] : na
fractal_bot = f_fractalize(stoch) < 0 ? stoch[2] : na

high_prev = ta.valuewhen(fractal_top, stoch[2], 1)
high_price = ta.valuewhen(fractal_top, high[2], 1)
low_prev = ta.valuewhen(fractal_bot, stoch[2], 1)
low_price = ta.valuewhen(fractal_bot, low[2], 1)

regular_bearish_div = fractal_top and high[2] > high_price and stoch[2] < high_prev
regular_bullish_div = fractal_bot and low[2] < low_price and stoch[2] > low_prev

plot(title='H F', series=fractal_top ? high[2] : na, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na, offset=-2)
plot(title='L F', series=fractal_bot ? low[2] : na, color=regular_bullish_div ? color.green : na, offset=-2)
plot(title='H D', series=fractal_top ? high[2] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bearish_div ? color.maroon  : na , linewidth=3, offset=-2)
plot(title='L D', series=fractal_bot ? low[2] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bullish_div ? color.green : na , linewidth=3, offset=-2)

plotshape(title='+RBD', series=regular_bearish_div ? high[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.maroon, textcolor=color.white, offset=-2)
plotshape(title='-RBD', series=regular_bullish_div ? low[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, textcolor=color.white, offset=-2)

Stochastische Divergenz auf der Grundlage von Kiefer-Skriptcode

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52935

