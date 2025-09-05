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Sample pine script stochastic divergence - MetaTrader 5脚本
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本代码的目的是向寻求将松树脚本转换为 MQL5 的简单而实用方法的人传达一种理念。
以下是松树脚本代码：
//@version=5 indicator(title='sample stochastic divergence', overlay=true) stoch_len = input.int(title='stoch_len', defval=5) f_top_fractal(_src) => _src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0] f_bot_fractal(_src) => _src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0] f_fractalize(_src) => f_bot_fractal__1 = f_bot_fractal(_src) f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal__1 ? -1 : 0 stoch = ta.stoch(close, high, low, stoch_len) fractal_top = f_fractalize(stoch) > 0 ? stoch[2] : na fractal_bot = f_fractalize(stoch) < 0 ? stoch[2] : na high_prev = ta.valuewhen(fractal_top, stoch[2], 1) high_price = ta.valuewhen(fractal_top, high[2], 1) low_prev = ta.valuewhen(fractal_bot, stoch[2], 1) low_price = ta.valuewhen(fractal_bot, low[2], 1) regular_bearish_div = fractal_top and high[2] > high_price and stoch[2] < high_prev regular_bullish_div = fractal_bot and low[2] < low_price and stoch[2] > low_prev plot(title='H F', series=fractal_top ? high[2] : na, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na, offset=-2) plot(title='L F', series=fractal_bot ? low[2] : na, color=regular_bullish_div ? color.green : na, offset=-2) plot(title='H D', series=fractal_top ? high[2] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na , linewidth=3, offset=-2) plot(title='L D', series=fractal_bot ? low[2] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bullish_div ? color.green : na , linewidth=3, offset=-2) plotshape(title='+RBD', series=regular_bearish_div ? high[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.maroon, textcolor=color.white, offset=-2) plotshape(title='-RBD', series=regular_bullish_div ? low[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, textcolor=color.white, offset=-2)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52935
Economic Calendar CSV
该脚本将 MetaTrader 内置经济日历中预定义的经济事件集保存到 CSV 文件中。Swap Monitor
该服务定期检查预定义符号的掉期，并将检测到的变化保存到 CSV 文件中，以便进一步分析和潜在重放（此处未实施）。此外，它还监控现有头寸的掉期变化并发出警报。
Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting)
该代码提供了一个简单的功能，可在 MetaTrader 5 开仓或平仓时向移动设备发送推送通知。它专为净额结算账户（每个符号只允许一个仓位）设计。Script to extract Candlesticks data from all time frames to CSV.
该 MQL5 脚本可将不同时间段的蜡烛图数据导出到 CSV 文件中，捕捉开盘价、最高价、最低价和收盘价等基本市场信息。它分析每个烛台的特征，包括主体和灯芯大小，同时计算其他指标，如蜡烛缺口。在处理完最近 21 个条形图后，它会在数据导出成功后通知用户。