Swap Monitor - service for MetaTrader 5
Dies ist ein Dienst, der in regelmäßigen Abständen die aktuellen Swaps für bestimmte Symbole überprüft und neue Werte (falls Änderungen festgestellt werden) in CSV-Dateien speichert. Die Dateien werden in Ordnern unter den Namen der entsprechenden Symbole erstellt und nach Monaten aufgeteilt - zum Beispiel ist die Datei 202410.csv für Oktober 2024. Jede Zeile in einer CSV-Datei enthält eine Datumsangabe, einen Long Swap und einen Short Swap.
Außerdem überprüft der Dienst die Swaps bestehender Positionen und meldet deren Änderungen (falls vorhanden).
Der Quellcode kann als Skript auf einem Chart laufen, wenn die Direktive #property service auskommentiert wird. Es wird jedoch empfohlen, das Programm als Dienst zu installieren.
Die Codebasis unterstützt keine Dienste als einen der verfügbaren MQL5-Programmtypen, deshalb wird das Programm als Skript veröffentlicht.
