CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Bibliotheken

Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting) - Bibliothek für den MetaTrader 5

Kurren James Kidd | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
122
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Funktionen

  • Sendet Benachrichtigungen für Handelseröffnungen und -schließungen
  • Zeigt den Handelstyp (Kauf/Verkauf) und die Losgröße für neue Geschäfte an
  • Zeigt Gewinn/Verlust bei geschlossenen Geschäften an
  • Funktioniert sowohl im Live-Handel als auch im Strategie-Tester (sendet an Protokolle im Tester)
  • Überwacht die letzten 2 Stunden des Handelsverlaufs
  • Verhindert Benachrichtigungsspam durch grundlegende Drosselung

Einrichtung

  1. Fügen Sie diese Funktion zu Ihrem Expert Advisor (EA) oder Skript hinzu
  2. Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen in Ihrer MetaTrader-Plattform:
    • Tools → Options → Notifications
    • Aktivieren Sie "Push-Benachrichtigungen aktivieren".
    • Konfigurieren Sie die MetaTrader Mobile App auf Ihrem Handy

Wichtige Hinweise

  1. Konto-Kompatibilität:
    • Entwickelt für Netting-Konten
    • Nicht geeignet für Hedging-Konten (wo mehrere Positionen pro Symbol erlaubt sind)
    • Wenn Sie Hedging-Unterstützung benötigen, ist eine modifizierte Version erforderlich.
  2. Verlaufsfenster:
    • Überwacht die letzten 2 Stunden des Handelsverlaufs
    • Kann durch Ändern des 7200-Wertes (in Sekunden) angepasst werden
  3. Drosselung:
    • Verhindert übermäßige Benachrichtigungen durch Begrenzung der Überprüfungen auf einmal pro Sekunde
    • Kann bei Bedarf durch Löschen der Zeitüberprüfung entfernt werden
  4. Fehlerbehandlung:
    • Umfasst eine grundlegende Fehlerprüfung
    • Druckt Fehlermeldungen in ein Journal zur Fehlerbehebung

Häufige Probleme und Lösungen

  1. Es werden keine Benachrichtigungen empfangen:
    • Überprüfen Sie, ob Push-Benachrichtigungen in MT5 aktiviert sind.
    • Prüfen Sie, ob die mobile App richtig konfiguriert ist.
    • Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker Push-Benachrichtigungen zulässt
  2. Fehlende Trades:
    • Prüfen Sie, ob das 2-Stunden-Historienfenster ausreichend ist.
    • Erhöhen Sie bei Bedarf das Zeitfenster für die Historie (7200 Sekunden)
  3. Doppelte Benachrichtigungen:
    • Dies sollte aufgrund der integrierten Prüfungen nicht vorkommen.
    • Falls es doch vorkommt, überprüfen Sie, ob Sie die Funktion nicht mehrfach aufrufen.

Beste Praktiken

  1. Rufen Sie diese Funktion in der OnTick()-Funktion Ihres EAs auf
  2. Lassen Sie die MetaTrader Mobile App installiert und konfiguriert
  3. Testen Sie zunächst in einem Demokonto
  4. Beobachten Sie das Expertenprotokoll auf Fehlermeldungen



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52899

Sample pine script stochastic divergence Sample pine script stochastic divergence

Ein Beispiel für einen in MQL umgewandelten Kiefercode

Economic Calendar CSV Economic Calendar CSV

Dieses Skript speichert einen vordefinierten Satz von wirtschaftlichen Ereignissen aus dem eingebauten Wirtschaftskalender des MetaTraders in eine CSV-Datei.

Script to extract Candlesticks data from all time frames to CSV. Script to extract Candlesticks data from all time frames to CSV.

Dieses MQL5-Skript exportiert Candlestick-Daten für verschiedene Zeitrahmen in eine CSV-Datei und erfasst dabei wichtige Marktinformationen wie Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse. Es analysiert die Eigenschaften jeder Kerze, einschließlich Körper- und Dochtgrößen, während es zusätzliche Metriken wie Kerzenlücken berechnet. Nach der Verarbeitung der letzten 21 Bars wird der Benutzer über den erfolgreichen Datenexport benachrichtigt.

Bollinger Bands Crossover Signals Bollinger Bands Crossover Signals

Indikatorbeschreibung - Bollinger Bands Crossover Signals Name: Bollinger Bands Crossover Signals Version: 1.1 Autor: BENALI Link: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali