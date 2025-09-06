und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting) - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 122
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Funktionen
- Sendet Benachrichtigungen für Handelseröffnungen und -schließungen
- Zeigt den Handelstyp (Kauf/Verkauf) und die Losgröße für neue Geschäfte an
- Zeigt Gewinn/Verlust bei geschlossenen Geschäften an
- Funktioniert sowohl im Live-Handel als auch im Strategie-Tester (sendet an Protokolle im Tester)
- Überwacht die letzten 2 Stunden des Handelsverlaufs
- Verhindert Benachrichtigungsspam durch grundlegende Drosselung
Einrichtung
- Fügen Sie diese Funktion zu Ihrem Expert Advisor (EA) oder Skript hinzu
- Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen in Ihrer MetaTrader-Plattform:
- Tools → Options → Notifications
- Aktivieren Sie "Push-Benachrichtigungen aktivieren".
- Konfigurieren Sie die MetaTrader Mobile App auf Ihrem Handy
Wichtige Hinweise
- Konto-Kompatibilität:
- Entwickelt für Netting-Konten
- Nicht geeignet für Hedging-Konten (wo mehrere Positionen pro Symbol erlaubt sind)
- Wenn Sie Hedging-Unterstützung benötigen, ist eine modifizierte Version erforderlich.
- Verlaufsfenster:
- Überwacht die letzten 2 Stunden des Handelsverlaufs
- Kann durch Ändern des 7200-Wertes (in Sekunden) angepasst werden
- Drosselung:
- Verhindert übermäßige Benachrichtigungen durch Begrenzung der Überprüfungen auf einmal pro Sekunde
- Kann bei Bedarf durch Löschen der Zeitüberprüfung entfernt werden
- Fehlerbehandlung:
- Umfasst eine grundlegende Fehlerprüfung
- Druckt Fehlermeldungen in ein Journal zur Fehlerbehebung
Häufige Probleme und Lösungen
- Es werden keine Benachrichtigungen empfangen:
- Überprüfen Sie, ob Push-Benachrichtigungen in MT5 aktiviert sind.
- Prüfen Sie, ob die mobile App richtig konfiguriert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker Push-Benachrichtigungen zulässt
- Fehlende Trades:
- Prüfen Sie, ob das 2-Stunden-Historienfenster ausreichend ist.
- Erhöhen Sie bei Bedarf das Zeitfenster für die Historie (7200 Sekunden)
- Doppelte Benachrichtigungen:
- Dies sollte aufgrund der integrierten Prüfungen nicht vorkommen.
- Falls es doch vorkommt, überprüfen Sie, ob Sie die Funktion nicht mehrfach aufrufen.
Beste Praktiken
- Rufen Sie diese Funktion in der OnTick()-Funktion Ihres EAs auf
- Lassen Sie die MetaTrader Mobile App installiert und konfiguriert
- Testen Sie zunächst in einem Demokonto
- Beobachten Sie das Expertenprotokoll auf Fehlermeldungen
