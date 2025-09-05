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Sample pine script stochastic divergence - индикатор для MetaTrader 5
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Цель этого кода - донести идею до людей, ищущих простой и функциональный подход к конвертации соснового скрипта в MQL5.
Здесь представлен код соснового скрипта:
//@version=5 indicator(title='sample stochastic divergence', overlay=true) stoch_len = input.int(title='stoch_len', defval=5) f_top_fractal(_src) => _src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0] f_bot_fractal(_src) => _src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0] f_fractalize(_src) => f_bot_fractal__1 = f_bot_fractal(_src) f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal__1 ? -1 : 0 stoch = ta.stoch(close, high, low, stoch_len) fractal_top = f_fractalize(stoch) > 0 ? stoch[2] : na fractal_bot = f_fractalize(stoch) < 0 ? stoch[2] : na high_prev = ta.valuewhen(fractal_top, stoch[2], 1) high_price = ta.valuewhen(fractal_top, high[2], 1) low_prev = ta.valuewhen(fractal_bot, stoch[2], 1) low_price = ta.valuewhen(fractal_bot, low[2], 1) regular_bearish_div = fractal_top and high[2] > high_price and stoch[2] < high_prev regular_bullish_div = fractal_bot and low[2] < low_price and stoch[2] > low_prev plot(title='H F', series=fractal_top ? high[2] : na, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na, offset=-2) plot(title='L F', series=fractal_bot ? low[2] : na, color=regular_bullish_div ? color.green : na, offset=-2) plot(title='H D', series=fractal_top ? high[2] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na , linewidth=3, offset=-2) plot(title='L D', series=fractal_bot ? low[2] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bullish_div ? color.green : na , linewidth=3, offset=-2) plotshape(title='+RBD', series=regular_bearish_div ? high[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.maroon, textcolor=color.white, offset=-2) plotshape(title='-RBD', series=regular_bullish_div ? low[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, textcolor=color.white, offset=-2)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52935
Этот скрипт сохраняет заранее определенный набор экономических событий из встроенного экономического календаря MetaTrader в CSV-файл.Swap Monitor
Этот сервис периодически проверяет свопы для заданных символов и сохраняет обнаруженные изменения в CSV-файлы для дальнейшего анализа и возможного воспроизведения (здесь не реализовано). Также он отслеживает и оповещает об изменениях свопов в существующих позициях.
Этот код представляет собой простую функцию отправки push-уведомлений на мобильное устройство при открытии или закрытии сделок в MetaTrader 5. Она предназначена для неттинговых счетов (где разрешена только одна позиция на символ).Script to extract Candlesticks data from all time frames to CSV.
Этот MQL5-скрипт экспортирует данные о свечах для различных таймфреймов в CSV-файл, собирая важную рыночную информацию, такую как цены открытия, максимума, минимума и закрытия. Он анализирует характеристики каждой свечи, включая размеры тела и фитиля, а также рассчитывает дополнительные показатели, такие как зазоры между свечами. После обработки последних 21 бара программа уведомляет пользователя об успешном экспорте данных.