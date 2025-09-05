거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 코드의 목적은 파인 스크립트를 MQL5로 변환하는 간단하고 기능적인 접근 방식을 찾는 사람들에게 아이디어를 전달하기 위한 것입니다.
다음은 파인 스크립트 코드입니다:
//@버전=5 indicator(title='sample stochastic divergence', overlay=true) stoch_len = input.int(title='stoch_len', defval=5) f_top_fractal(_src) => _src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0] f_bot_fractal(_src) => _src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0] f_fractalize(_src) => f_bot_fractal__1 = f_bot_fractal(_src) f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal__1 ? -1 : 0 stoch = ta.stoch(close, high, low, stoch_len) fractal_top = f_fractalize(stoch) > 0 ? stoch[2] : na fractal_bot = f_fractalize(stoch) < 0 ? stoch[2] : na high_prev = ta.valuewhen(fractal_top, stoch[2], 1) high_price = ta.valuewhen(fractal_top, high[2], 1) low_prev = ta.valuewhen(fractal_bot, stoch[2], 1) low_price = ta.valuewhen(fractal_bot, low[2], 1) regular_bearish_div = fractal_top and high[2] > high_price and stoch[2] < high_prev regular_bullish_div = fractal_bot and low[2] < low_price and stoch[2] > low_prev plot(title='H F', series=fractal_top ? high[2] : na, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na, offset=-2) plot(title='L F', series=fractal_bot ? low[2] : na, color=regular_bullish_div ? color.green : na, offset=-2) plot(title='H D', series=fractal_top ? high[2] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bearish_div ? color.maroon : na , linewidth=3, offset=-2) plot(title='L D', series=fractal_bot ? low[2] : na, style=plot.style_circles, color=regular_bullish_div ? color.green : na , linewidth=3, offset=-2) plotshape(title='+RBD', series=regular_bearish_div ? high[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.maroon, textcolor=color.white, offset=-2) plotshape(title='-RBD', series=regular_bullish_div ? low[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, textcolor=color.white, offset=-2)
Economic Calendar CSV
이 스크립트는 메타트레이더에 내장된 경제 캘린더에서 미리 정의된 경제 이벤트 집합을 CSV 파일로 저장합니다.피셔 CG 오실레이터
피셔 CG 오실레이터는 사용자 지정 CG 오실레이터 인디케이터 값의 역 피셔 변환을 통해 값을 구하는 오실레이터입니다.