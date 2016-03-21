CodeBaseKategorien
Indikatoren

Stochastic Momentum Oscillator Blau_SM_Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5

blau_sm_stochastic.mq5 (12.33 KB) ansehen
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Autor: Andrey N. Bolkonsky

Der Stochastische Oscillator von William Blau basiert auf dem Stochastischen Momentum Index Indikator (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
  • Die Datei Blau_SM_Stochastic.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Stochastischer Momentum Oscillator

Stochastischer Momentum Oscillator

Berechnung:

Der stochastische Momentum Oszillator wird wie folgt berech

SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)

wobei:

  • SM_Stochastic() - Stochastic Momentum Index SMI(price,q,r,s,u);
  • SignalLine() - Signallinie - Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt Mit der Periode ul, angewendet auf den Stochastischen Momentum Index;
  • ul - Periode von der EMA Glättung einer Signallinie.

//--- Eingabeparameter

  • graphic plot #0 - Stochastic Momentum Index:
    • q - Periode des Stochastic Momentum (standard q=5);
    • r - Periode der ersten EMA, angewendet auf das stochastische Momentum (standard r=20);
    • s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
    • u ;- Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
  • graphic plot #1 - Signallinie:
    • ul - Periode der EMA Glättung einer Signallinie, Angewendet auf den stochastischen Momentum Index (standard ul=3);
  • AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Hinweis:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
  • ul>0. Wenn ul=1 ist, dann sind die Signal- und die Basislinie identisch;
  • Min. rates=(q-1+r+s+u+ul-4+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/372

