Stochastic Momentum Oscillator Blau_SM_Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1119
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Der Stochastische Oscillator von William Blau basiert auf dem Stochastischen Momentum Index Indikator (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
- Die Datei Blau_SM_Stochastic.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Stochastischer Momentum Oscillator
Berechnung:
Der stochastische Momentum Oszillator wird wie folgt berech
SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
wobei:
- SM_Stochastic() - Stochastic Momentum Index SMI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - Signallinie - Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt Mit der Periode ul, angewendet auf den Stochastischen Momentum Index;
- ul - Periode von der EMA Glättung einer Signallinie.
//--- Eingabeparameter
- graphic plot #0 - Stochastic Momentum Index:
- q - Periode des Stochastic Momentum (standard q=5);
- r - Periode der ersten EMA, angewendet auf das stochastische Momentum (standard r=20);
- s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
- u ;- Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
- graphic plot #1 - Signallinie:
- ul - Periode der EMA Glättung einer Signallinie, Angewendet auf den stochastischen Momentum Index (standard ul=3);
- AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
- ul>0. Wenn ul=1 ist, dann sind die Signal- und die Basislinie identisch;
- Min. rates=(q-1+r+s+u+ul-4+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/372
