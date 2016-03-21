Author: Andrey N. Bolkonsky



Stochastic Momenum (Stochastic Momentum, SM) von William Blau (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Das q-period Stochastic Momentum wird definiert durch den Abstand vom aktuellen Close-Kurs zum Mittelpunkt der q Bars.



Der Wert des stochastischen Momentums zeigt den Abstand zwischen dem Mittelpunkt der q-Perioden Kurs-Bandbreite.

Das Zeichen des stochastischen Momentums zeigt die Kurs-Position relativ zum Mittelpunkt der Kurs-Bandbreite an: Es gibt positive Werte wenn der Kurs höher als der Mittelpunkt ist, und es gibt negative Werte wenn der Kurs tiefer als der Mittelpunkt der Kurs-Bandbreite ist.





Definition von dem Stochastic Momentum von William Blau



Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder \MQL5\Include\ kopiert werden.

\MQL5\Include\ kopiert werden. Die Datei Blau_SM.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\





Berechnung:

Die Formel zur Berechnung von dem q-Perioden Stochastik Momentum ist wie folgt:

sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]



wobei:

price - Close-Kurs;

q - Anzahl der Bars die für die stochastische Momentum-Kalkulation verwendet werden;

LL(q) - Kleinster Kurs (q bars);

HH(q) - Höchster Kurs (q bars);

1/2*[LL(q)+HH(q)] - Mittelpunkt von der q-Perioden Kurs-Bandbreite.

Das geglättete q-Perioden stochastische Momentum wird nach der folgenden Formel berechnet:

SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)

wobei:

price - Close-Kurs;

q - Anzahl der Bars die für die stochastische Momentum-Kalkulation verwendet werden;

sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-period Stochastic Momentum;

EMA(sm(price,q),r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf q-period Stochastic Momentum;

EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA von der Periode s, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;

EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - Dritte Glättung - EMA der Periode u, angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.

q - Periode des Stochastic Momentum (standard q=5);

r - Periode der ersten EMA, angewendet auf das stochastische Momentum (standard r=20);

s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);

u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);

AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).