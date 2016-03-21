und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Author: Andrey N. Bolkonsky
Stochastic Momenum (Stochastic Momentum, SM) von William Blau (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Das q-period Stochastic Momentum wird definiert durch den Abstand vom aktuellen Close-Kurs zum Mittelpunkt der q Bars.
- Der Wert des stochastischen Momentums zeigt den Abstand zwischen dem Mittelpunkt der q-Perioden Kurs-Bandbreite.
- Das Zeichen des stochastischen Momentums zeigt die Kurs-Position relativ zum Mittelpunkt der Kurs-Bandbreite an: Es gibt positive Werte wenn der Kurs höher als der Mittelpunkt ist, und es gibt negative Werte wenn der Kurs tiefer als der Mittelpunkt der Kurs-Bandbreite ist.
Definition von dem Stochastic Momentum von William Blau
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
- Die Datei Blau_SM.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Berechnung:
Die Formel zur Berechnung von dem q-Perioden Stochastik Momentum ist wie folgt:
sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
wobei:
- price - Close-Kurs;
- q - Anzahl der Bars die für die stochastische Momentum-Kalkulation verwendet werden;
- LL(q) - Kleinster Kurs (q bars);
- HH(q) - Höchster Kurs (q bars);
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - Mittelpunkt von der q-Perioden Kurs-Bandbreite.
Das geglättete q-Perioden stochastische Momentum wird nach der folgenden Formel berechnet:
SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)
wobei:
- price - Close-Kurs;
- q - Anzahl der Bars die für die stochastische Momentum-Kalkulation verwendet werden;
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-period Stochastic Momentum;
- EMA(sm(price,q),r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf q-period Stochastic Momentum;
- EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA von der Periode s, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;
- EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - Dritte Glättung - EMA der Periode u, angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.
- q - Periode des Stochastic Momentum (standard q=5);
- r - Periode der ersten EMA, angewendet auf das stochastische Momentum (standard r=20);
- s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
- u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
- AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/370
