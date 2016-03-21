CodeBaseKategorien
Indikatoren

Stochastic Momentum Blau_SM - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
blau_sm.mq5 (7.4 KB) ansehen
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ansehen
Author: Andrey N. Bolkonsky

Stochastic Momenum (Stochastic Momentum, SM) von William Blau (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Das q-period Stochastic Momentum wird definiert durch den Abstand vom aktuellen Close-Kurs zum Mittelpunkt der q Bars.

  • Der Wert des stochastischen Momentums zeigt den Abstand zwischen dem Mittelpunkt der q-Perioden Kurs-Bandbreite.
  • Das Zeichen des stochastischen Momentums zeigt die Kurs-Position relativ zum Mittelpunkt der Kurs-Bandbreite an: Es gibt positive Werte wenn der Kurs höher als der Mittelpunkt ist, und es gibt negative Werte wenn der Kurs tiefer als der Mittelpunkt der Kurs-Bandbreite ist.

Definition von dem Stochastic Momentum von William Blau

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
  • Die Datei Blau_SM.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Stochastic Momentum von William Blau

Berechnung:

Die Formel zur Berechnung von dem q-Perioden Stochastik Momentum ist wie folgt:

sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]

wobei:

  • price - Close-Kurs;
  • q - Anzahl der Bars die für die stochastische Momentum-Kalkulation verwendet werden;
  • LL(q) - Kleinster Kurs (q bars);
  • HH(q) - Höchster Kurs (q bars);
  • 1/2*[LL(q)+HH(q)] - Mittelpunkt von der q-Perioden Kurs-Bandbreite.

Das geglättete q-Perioden stochastische Momentum wird nach der folgenden Formel berechnet:

SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)

wobei:

  • price - Close-Kurs;
  • q - Anzahl der Bars die für die stochastische Momentum-Kalkulation verwendet werden;
  • sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-period Stochastic Momentum;
  • EMA(sm(price,q),r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode r, angewendet auf q-period Stochastic Momentum;
  • EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA von der Periode s, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;
  • EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - Dritte Glättung - EMA der Periode u, angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.
//--- Eingabeparameter
  • q - Periode des Stochastic Momentum (standard q=5);
  • r - Periode der ersten EMA, angewendet auf das stochastische Momentum (standard r=20);
  • s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
  • u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
  • AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Hinweis:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/370

