und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1256
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Author: Andrey N. Bolkonsky
Der Stochastic Oscillator basiert auf Stochastic Index von William Blau (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
- Die Datei Blau_TS_Stochastic.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Stochastic Oscillator by William Blau
Berechnung:
Der Stochastic Oscillator wird wie folgt definiert:
TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)
Die Signallinie wird durch Glättung berechnet:
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
- TS_Stochastic() - Fast Stochastic, %k - Stochastic Index TStochI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - Slow Stochastic (Signal Line), %d Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode ul, angewendet auf Fast Stochastic (%k);
- ul - EMA Glättungsperiode von einer Signallinie
//--- Eingabeparameter
- graphic plot #0 - Fast Stochastic (Stochastic Index), %k:
- q - Periode von Stochastic (by default q=5);
- r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);
- s - Periode der zweiten EMA Glättung, angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
- u - Periode der dritten EMA Glättung, angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
- graphic plot #1 - Slow Stochastic (Signal Line), %d:
- ul - Periode von der EMA Glättung (Signallinie), angewendet auf Fast Stochastic (by default ul=3);
- AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Hinweis:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0.If r, s or u =1, smoothing is not used;
- ul>0. Wenn ul=1 ist, dann sind die Signal- und die Basislinie identisch;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/365
Stochastic Index Indicator (Normalisierter und geglätteter q-period Stochastic) von William Blau.Blau_TSI
True Strength Index (TSI) Indikator von William Blau.
Stochastic Momentum von William Blau.Stochastic Momentum Index Blau_SMI
Stochastic Momentum Index von William Blau.