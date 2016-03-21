CodeBaseKategorien
Indikatoren

Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5

blau_ts_stochastic.mq5 (11.73 KB) ansehen
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ansehen
Author: Andrey N. Bolkonsky

Der Stochastic Oscillator basiert auf Stochastic Index von William Blau (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
  • Die Datei Blau_TS_Stochastic.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Stochastic Oscillator by William Blau

Berechnung:

Der Stochastic Oscillator wird wie folgt definiert:

TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)

Die Signallinie wird durch Glättung berechnet:

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)

wobei:
  • TS_Stochastic() - Fast Stochastic, %k - Stochastic Index TStochI(price,q,r,s,u);
  • SignalLine() - Slow Stochastic (Signal Line), %d Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt mit der Periode ul, angewendet auf Fast Stochastic (%k);
  • ul - EMA Glättungsperiode von einer Signallinie

//--- Eingabeparameter

  • graphic plot #0 - Fast Stochastic (Stochastic Index), %k:
    • q - Periode von Stochastic (by default q=5);
    • r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);
    • s - Periode der zweiten EMA Glättung, angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
    • u - Periode der dritten EMA Glättung, angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
  • graphic plot #1 - Slow Stochastic (Signal Line), %d:
    • ul - Periode von der EMA Glättung (Signallinie), angewendet auf Fast Stochastic (by default ul=3);
  • AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Hinweis:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0.If r, s or u =1, smoothing is not used;
  • ul>0. Wenn ul=1 ist, dann sind die Signal- und die Basislinie identisch;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/365

