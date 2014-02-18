代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Accelerator_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1362
等级:
(20)
已发布:
已更新:
accelerator_signal.mq5 (9.67 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者：

Asystem2000

能够进行微调和带有彩云形式信号线的Bill Williams加速器指标。

该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。

图 1. Accelerator_Signal指标

图 1. Accelerator_Signal指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2012

Awesome_Signal Awesome_Signal

能够进行微调和带有彩云形式信号线的Bill Williams的Awesome振荡器。

ASCtrend_HTF ASCtrend_HTF

在输入参数中提供时间框架可选项的ASCtrend指标。

DeMarker_3HTF DeMarker_3HTF

在一个图表上带有三个不同时间框架的三相DeMarker振荡器。

图表上的MACD 图表上的MACD

一个使用MACD直方图的信号机指标。