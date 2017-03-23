此 NRTR_ZigZag 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

此指标需要 NRTR_ZigZag.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例1. NRTR_ZigZag_HTF 指标