ZigZag_RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
786
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZigZag_RSI.mq5 (21.47 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
ZigZag basierend auf dem RSI Oszillator.

Abb.1. Der ZigZag_RSI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16577

