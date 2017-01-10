请观看如何免费下载自动交易
基于 STLMCandle 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标蜡烛条颜色从蓝绿色变为橙色或反之, 则产生执行交易的信号。
放置 STLMCandle.ex5 和 ColorSTLM_HISTOGRAM.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 2015 品种 EURUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
