Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

John Ehlers und die Ward Systems Group entwickelten die Cybernetic Analysis Anwendungen auf Basis der Indikatoren beschrieben im Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" von John Ehlers und veröffentlicht bei John Wiley & Sons publishing house.



Neue effektive Handelsmethoden sind in dem Buch dargestellt. Die Methoden verwenden moderne Formen der Signalverarbeitung zur Analyse der finanzielle Zeitreihen. Der Autor behauptet, "dass diese Methoden ihre Effizienz in verschiedenen Märkten bewiesen haben durch besser Ergebnisse, als System die hunderte oder tausende Dollar gekostet haben".

Der CyberCycle ist ein der im Buch beschriebenen Indikatoren. Der Indikator verwendet das Kreuzen der gleitenden Durchschnitte und ihre Änderung der Bewegungsrichtung.

Siehe auch "Anwendung der Fisher-Transformation und der umgekehrten Fisher-Transformation bei der Marktanalyse mit MetaTrader5".



