Handelssystem basierend auf den Signalen des Candles_Smoothed Indikators. Ein Signal für einen Trade entsteht am Ende eines Balkens, wenn die sich Farbe der Indikatorkerzen von rosa nach blau oder umgekehrt ändert.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei Candles_Smoothed.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2015 für GBPJPY H12:









Abb. 2. Chart der Testergebnisse