ポケットに対して
エキスパート

Exp_FiboCandles - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
865
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
fibocandles.mq5 (8.72 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_fibocandles.mq5 (7.66 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この取引システムはFiboCandles指標のシグナルに基づいています。取引を実行するためのシグナルは、指標ローソク足の色が桃色から緑またはその逆に変わると、バーが閉じるときに形成されます。

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたFiboCandles.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では エキスパートサブのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例

H12での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15189

