ChannelsFIBO_MTF - Indikator für den MetaTrader 4
Ansichten:
- 780
Rating:
-
Veröffentlicht:
Eine multiframe Version de ChannelsFIBO Indikators. Der Unterschied zu der Originalversion ist der "Source data timeframe" Parameter. Als Ergebnis zeigt der Indikator immer die selbe Situation an, unabhängig von der aktuellen Periode des Charts. Wenn zum Beispiel die aktuelle Chart-Periode M15 ist, und der "Source data timeframe" — "1 Stunde":
Einschränkung Doppelpunkt die aktuelle Periode des Charts darf nicht höher sein als der Wert, wie er in dem Parameter "Source data timeframe" angegeben wurde, da in diesem Fall mehrere Werte der gleichen Linie des Kanals zu einer Bar gehören. Wenn zum Beispiel der "Source data timeframe" Parameter — "1 Hour" ist, und die Periode des aktuellen Charts H4 oder höher ist, dann zeigt dieser Indikator auf dem Bildschirm nichts an.
