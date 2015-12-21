Скрипт предназначен для выставления ордеров в то время, когда это сделать невозможно, например, когда рынок закрыт.

Указываете в скрипте направление торговли (покупка или продажа) объем ордера и параметры стопов. Как только рынок откроется, ордер будет выставлен. Более того, скрипт доведет этот ордер до закрытия. Можно сразу указать все параметры трала, и после открытия ордер будет сопровождаться тралом.

Есть и еще одна функция — это виртуальные стопы. Если стоп-лосс или тейк-профит указаны менее разрешенного брокером уровня стоп-левел, то скрипт будет контролировать стоп-лосс и тейк-профит виртуально и закроет ордер по указанным параметрам сам.

Если после установки скрипта на график произошел ГЭП, то скрипт будет пытаться открыть ордер по первой возможной цене.

Можно также установить время старта скрипта, и тогда ордер будет установлен не сразу при открытии рынка, а в указанное время.