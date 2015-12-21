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Торговля при закрытом рынке - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
| Russian English Deutsch
Просмотров:
6409
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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Скрипт предназначен для выставления ордеров в то время, когда это сделать невозможно, например, когда рынок закрыт.

Указываете в скрипте направление торговли (покупка или продажа) объем ордера и параметры стопов. Как только рынок откроется, ордер будет выставлен. Более того, скрипт доведет этот ордер до закрытия. Можно сразу указать все параметры трала, и после открытия ордер будет сопровождаться тралом.

Есть и еще одна функция — это виртуальные стопы. Если стоп-лосс или тейк-профит указаны менее разрешенного брокером уровня стоп-левел, то скрипт будет контролировать стоп-лосс и тейк-профит виртуально и закроет ордер по указанным параметрам сам.

Если после установки скрипта на график произошел ГЭП, то скрипт будет пытаться открыть ордер по первой возможной цене.

Можно также установить время старта скрипта, и тогда ордер будет установлен не сразу при открытии рынка, а в указанное время.

UP bot 1 UP bot 1

Простой советник, работающий без использования индикаторов. Входит при попытке разворота тренда.

Another_Symbol Another_Symbol

Отображение графика одного символа в подокне графика другого символа.

Triangular MA Triangular MA

Отображает треугольное скользящее среднее на графике.

News Hour Trade News Hour Trade

Советник разработан для трейдинга на новостях по времени (от вас нужно только установить время).