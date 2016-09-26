und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorMETRO_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 649
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator ColorMETRO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ColorMETRO.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator ColorMETRO_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14449
Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators DeMarker zeigt.Exp_ColorBullsGap
Der Experte Exp_ColorBullsGap wurde aufgrund der Signale des Indikators ColorBullsGap gebaut.
Der Indikator ColorMETRO_DeMarker mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_ColorMETRO_DeMarker
Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_DeMarker.