ColorMETRO_DeMarker_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator ColorMETRO_DeMarker mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ColorMETRO_DeMarker.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator ColorMETRO_DeMarker_HTF
Der Indikator ColorMETRO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.METRO_DeMarker
Der Indikator des Typs Oszillators, der seine Werte aufgrund des technischen Indikators DeMarker zeigt.
Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_DeMarker.METRO_Sign
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator METRO.