Meine Version des Squeeze Indikators für MetaTrader 4. Dieser Indikator basiert auf einer Strategie von John Carter's Buch, Mastering the Trade. Es ist auch eine vollständig improvisierte Version des Squeeze_Break Indikators von Des O'Regan.

Die hauptsächliche Verbesserung ist das Zeichnen der Squeeze-Werte (und ein paar Veränderungen in der Berechnung von BB/KC) auf der Nulllinie und die Darstellung der geglätteten Momentum-Werte als steigende/fallende positive/negative Histogramme, so wie sie auch auf kommerziellen Webseiten angeboten werden. Dieses ist einfacher zu betrachten. Für die Glättung der Histogramme wird noch ein wenig von dem Linear Regression Code von Victor Nicolaev aka Vinin's V_LRMA.mq4 verwendet.

Diese Version hat keine Alarmfunktionen und keine Einstellungen, die verändert werden können. Der Grund ist — Es ist die Versione V1 und normalerweise verändert niemand die BB und KC Werte.

Auf einem D1 Timeframe: