Реальный автор:

Inovance - https://www.inovancetech.com/

Шаблон надежного советника, который поможет корректно установить уровни тейк-профита и стоп-лосса, позиции входа и выхода; обрабатывать экстремальные события - такие, как аварийные отключения или разрывы связи.

Чтобы воспользоваться им, введите ваши входные условия в секцию Long and Short Entry Conditions. Параметры задаются следующим образом: условие входа в длинную позицию возвращает вам "1", если сигнал для входа сгенерирован функцией LongSignal(). Условие входа в короткую позицию должно возвращать "-1", если сигнал для входа сгенерирован функцией "ShortSignal()".

Отдельные ордера Buy или Sell выставляются, если достигаются заданные условия. Ордера не выставляются, если достигаются одновременно условия для открытия коротких и длинных позиций. Позиция будет закрыта при достижении уровней TP или SL, или если сигнал сменит направление на противоположное. В этом случае текущая позиция будет закрыта и открыта новая, в соответствующем направлении.

Входные параметры эксперта

Профиль "Long and Short Entry Conditions" с показанным примером стратегии (обратите внимание: это произвольно выбранная стратегия, предназначенная только для демонстрационных целей).

int indCCI0period = 14 ; int indRSI1period = 14 ; int LongSignal() { double CCI0 = iCCI ( NULL , 0 ,indCCI0period, PRICE_CLOSE , 1 ); double RSI1 = iRSI ( NULL , 0 ,indRSI1period, PRICE_CLOSE , 1 ); int match= 0 ; if (CCI0>- 200 && CCI0<=- 150 ) match++; else if (CCI0>- 100 && CCI0<=- 50 ) match++; if (RSI1> 0 && RSI1<= 25 ) match++; if (match == 2 ) return 1 ; return 0 ; } int ShortSignal() { double CCI0 = iCCI ( NULL , 0 ,indCCI0period, PRICE_CLOSE , 1 ); double RSI1 = iRSI ( NULL , 0 ,indRSI1period, PRICE_CLOSE , 1 ); int match= 0 ; if (CCI0 > 50 && CCI0 <= 150 ) match++; if (RSI1 > 80 && RSI1 <= 100 ) match++; if (match == 2 ) return - 1 ; return 0 ; }





Рекомендации: