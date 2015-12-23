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Robust EA Template - эксперт для MetaTrader 4
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Реальный автор:
Inovance - https://www.inovancetech.com/
Шаблон надежного советника, который поможет корректно установить уровни тейк-профита и стоп-лосса, позиции входа и выхода; обрабатывать экстремальные события - такие, как аварийные отключения или разрывы связи.
Чтобы воспользоваться им, введите ваши входные условия в секцию Long and Short Entry Conditions. Параметры задаются следующим образом: условие входа в длинную позицию возвращает вам "1", если сигнал для входа сгенерирован функцией LongSignal(). Условие входа в короткую позицию должно возвращать "-1", если сигнал для входа сгенерирован функцией "ShortSignal()".
Отдельные ордера Buy или Sell выставляются, если достигаются заданные условия. Ордера не выставляются, если достигаются одновременно условия для открытия коротких и длинных позиций. Позиция будет закрыта при достижении уровней TP или SL, или если сигнал сменит направление на противоположное. В этом случае текущая позиция будет закрыта и открыта новая, в соответствующем направлении.
Входные параметры эксперта
Профиль "Long and Short Entry Conditions" с показанным примером стратегии (обратите внимание: это произвольно выбранная стратегия, предназначенная только для демонстрационных целей).
//+------------------------------------------------------------------+ //| Условия открытия коротких и длинных позиций | //+------------------------------------------------------------------+ int indCCI0period = 14; // Indicator 1 period int indRSI1period = 14; // Indicator 2 period //+------------------------------------------------------------------+ //| Long Entry(Return "1" for long entry, "0" for no entry) | //+------------------------------------------------------------------+ int LongSignal() { double CCI0 = iCCI(NULL,0,indCCI0period,PRICE_CLOSE,1); double RSI1 = iRSI(NULL,0,indRSI1period,PRICE_CLOSE,1); int match=0; if(CCI0>-200 && CCI0<=-150) match++; else if(CCI0>-100 && CCI0<=-50) match++; if(RSI1>0 && RSI1<=25) match++; if(match == 2) return 1; return 0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Short Entry(Return "-1" for long entry, "0" for no entry) | //+------------------------------------------------------------------+ int ShortSignal() { double CCI0 = iCCI(NULL,0,indCCI0period,PRICE_CLOSE,1); double RSI1 = iRSI(NULL,0,indRSI1period,PRICE_CLOSE,1); int match=0; if(CCI0 > 50 && CCI0 <= 150) match++; if(RSI1 > 80 && RSI1 <= 100) match++; if(match == 2) return -1; return 0; }
Рекомендации:
- Работает на 4- и 5-значных котировках.
- Всегда требует тестирования на демо-счете.
- Пример стратегии показан в шаблоне (обратите внимание: это произвольно выбранная стратегия, предназначенная только для демонстрационных целей).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13942
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