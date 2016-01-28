無料でロボットをダウンロードする方法を見る
即時処理 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- [Close Profit]をクリックすることで、有利な注文を一括決済することができます。
- トレーリング中、または利確基準に達する時に、注文が自動的に決済されます。
特徴:
- マジックナンバーによるClose All Ordersボタン
- Buyは買い注文を意味し、Sellは売り注文を意味します。
- マジックナンバーによるClose All Profit Ordersボタン
- パラメータによってトレーリングプロセス
- Тrailing Step（トレーリングステップ）: トレーリングプロセスが始まり次第、つまり、Trailing Startが実行され次第、Тrailing Stepが実行されます。
- TP/SLを非表示する
「自信のあるトレーダーになってみようぞ」
