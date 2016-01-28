コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

即時処理 - MetaTrader 4のためのエキスパート

Gusti Risyadi Noor | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
1078
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
  • [Close Profit]をクリックすることで、有利な注文を一括決済することができます。
  • トレーリング中、または利確基準に達する時に、注文が自動的に決済されます。

特徴:

  • マジックナンバーによるClose All Ordersボタン
  • Buyは買い注文を意味し、Sellは売り注文を意味します。
  • マジックナンバーによるClose All Profit Ordersボタン
  • パラメータによってトレーリングプロセス
  • Тrailing Step（トレーリングステップ）: トレーリングプロセスが始まり次第、つまり、Trailing Startが実行され次第、Тrailing Stepが実行されます。
  • TP/SLを非表示する


即時処理

「自信のあるトレーダーになってみようぞ」

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13940

Basic Trailing Stop Basic Trailing Stop

新規トレール注文を追加させるサンプルです。

MT4から口座への接続(MT4 Build 880でテストが行われた) MT4から口座への接続(MT4 Build 880でテストが行われた)

MT4から口座へ接続させるMQL4ライブラリです。

利益と損失による通貨ペアのポジション決済 利益と損失による通貨ペアのポジション決済

このEAは、通貨ペアの売りポジション・買いポジションごとに一括で決済することができます。ストップロスを巻き込むために、これを使用できます。

Robust EA Template Robust EA Template

正確に開始条件を指定させるエキスパートアドバイザのサンプルです。