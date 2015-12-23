Немедленное исполнение

Моя версия Squeeze Indicator для MetaTrader 4. Этот индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade). Также это полностью переработанная версия Squeeze_Break indicator, написанного Des O'Regan.

Простой советник для закрытия позиций символа по прибыли или убытку. Вы можете использовать его, чтобы скрыть стоп-лосс.