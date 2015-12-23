CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Немедленное исполнение - эксперт для MetaTrader 4

Gusti Risyadi Noor
Gusti Risyadi Noor

Gusti Risyadi Noor

5 кодов 1 тема 32 комментария
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
5216
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
  • Вы можете вручную кликнуть по кнопке Close Profit, чтобы закрыть все ордера, которые находятся в прибыли.
  • Ордер закроется автоматически при достижении уровня Тейк Профит или в процессе трейлинга.

Возможности:

  • Кнопка Close All Orders по "магическим номерам".
  • Кнопка ордера Buy или Sell.
  • Кнопка Close All Profit Orders по "магическим номерам"
  • Процесс трейлинга по параметрам.
  • Тrailing Step (шаг трейлинга): будет выполняться после того, как запущен процесс трейлинга, т.е. сработает Trailing Start.
  • Скрыть TP/SL.


Немедленное исполнение

"Постарайтесь быть самоуверенным трейдером"

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13940

Squeeze RA V1 Squeeze RA V1

Моя версия Squeeze Indicator для MetaTrader 4. Этот индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade). Также это полностью переработанная версия Squeeze_Break indicator, написанного Des O'Regan.

Закрытие символа по прибыли или убытку Закрытие символа по прибыли или убытку

Простой советник для закрытия позиций символа по прибыли или убытку. Вы можете использовать его, чтобы скрыть стоп-лосс.

Robust EA Template Robust EA Template

Шаблон надежного советника для использования с вашими условиями входа.

Традиционный MACD с индикатором моментума и оповещениями Традиционный MACD с индикатором моментума и оповещениями

Традиционный индикатор MACD с индикатором моментума и оповещениями. Позволяет настроить большинство параметров без погружения в код.