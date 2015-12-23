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Немедленное исполнение - эксперт для MetaTrader 4
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- Вы можете вручную кликнуть по кнопке Close Profit, чтобы закрыть все ордера, которые находятся в прибыли.
- Ордер закроется автоматически при достижении уровня Тейк Профит или в процессе трейлинга.
Возможности:
- Кнопка Close All Orders по "магическим номерам".
- Кнопка ордера Buy или Sell.
- Кнопка Close All Profit Orders по "магическим номерам"
- Процесс трейлинга по параметрам.
- Тrailing Step (шаг трейлинга): будет выполняться после того, как запущен процесс трейлинга, т.е. сработает Trailing Start.
- Скрыть TP/SL.
"Постарайтесь быть самоуверенным трейдером"
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13940
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