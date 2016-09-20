und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
KGHP_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 695
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator KGHP mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator KGHP.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator KGHP_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13923
Der Indikator KC mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Bulls and Bears
Der Skript zeigt die Anzahl der bärischeb oder bullischen Kerzen.
Der Indikator iBBFill mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Kolier_SuperTrend_HTF
Der Indikator Kolier_SuperTrend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.