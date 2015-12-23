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Архив исторических данных в CSV с тепловой картой для анализа в Excel - скрипт для MetaTrader 4
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Хотите знать, в какое время дня вы успешнее торгуете? Этот скрипт создает .CSV-файл из истории ваших ордеров, который вы можете импортировать в Excel и проанализировать.
Он извлекает всю информацию по ордерам. Информация по дате/времени представляется в обоих "родных" форматах MetaTrader (fields ending _MT) и в формате Excel.
Также скрипт поддерживает анализ методом расчета тепловой карты по дневным и часовым интервалам. Дни обозначаются как 0 - 6, часы - как 0 - 95.
Тепловая карта по умолчанию учитывает 4 временных интервала за час (каждые 15 минут). За 24 часа формируется 96 таких интервалов. Торговля внутри интервала обозначается номером соответствующего интервала. Это облегчает вам Excel-анализ и создание полезной сводной таблицы.
Скрипт сохраняет выходной файл в папке <terminal_data_folder>/MQL4/Files. Также файл будет загружен на ваш выделенный FTP-сервер, если он определен в вашем терминале.
Запомните, что если вы фильтруете историю вашего аккаунта, скажем, за три месяца, это и будут все данные, которые сможет извлечь скрипт. Если вы хотите проанализировать всю историю, снимите фильтр.
Перетащите скрипт на любой график, чтобы запустить его. Скрипт подтверждает генерацию файла:
Затем вы можете определить место файла и проанализировать его так, как вам требуется.
Если вы хотите использовать Excel и создать сводную таблицу, текст для начала должен быть сконвертирован в столбцы:
Конвертация в столбцы позволяет работать c данными в Excel:
После этого возможно создание сводных отчетов и исторических графиков.
Используйте мастер Insert Pivot:
Выберите характер данных для создания таблицы.
Полный набор скриншотов, показывающих трансформацию .CSV-файла в сводный отчет Excel, прикреплен в .zip-файле.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13885
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Библиотека MQL4, которая позволяет программное подключение к торговому счету в MetaTrader 4 (билды 880+).