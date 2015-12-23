Хотите знать, в какое время дня вы успешнее торгуете? Этот скрипт создает .CSV-файл из истории ваших ордеров, который вы можете импортировать в Excel и проанализировать.

Он извлекает всю информацию по ордерам. Информация по дате/времени представляется в обоих "родных" форматах MetaTrader (fields ending _MT) и в формате Excel.

Также скрипт поддерживает анализ методом расчета тепловой карты по дневным и часовым интервалам. Дни обозначаются как 0 - 6, часы - как 0 - 95.

Тепловая карта по умолчанию учитывает 4 временных интервала за час (каждые 15 минут). За 24 часа формируется 96 таких интервалов. Торговля внутри интервала обозначается номером соответствующего интервала. Это облегчает вам Excel-анализ и создание полезной сводной таблицы.

Скрипт сохраняет выходной файл в папке <terminal_data_folder>/MQL4/Files. Также файл будет загружен на ваш выделенный FTP-сервер, если он определен в вашем терминале.

Запомните, что если вы фильтруете историю вашего аккаунта, скажем, за три месяца, это и будут все данные, которые сможет извлечь скрипт. Если вы хотите проанализировать всю историю, снимите фильтр.

Перетащите скрипт на любой график, чтобы запустить его. Скрипт подтверждает генерацию файла:





Затем вы можете определить место файла и проанализировать его так, как вам требуется.





Если вы хотите использовать Excel и создать сводную таблицу, текст для начала должен быть сконвертирован в столбцы:





Конвертация в столбцы позволяет работать c данными в Excel:





После этого возможно создание сводных отчетов и исторических графиков.





Используйте мастер Insert Pivot:





Выберите характер данных для создания таблицы.





Полный набор скриншотов, показывающих трансформацию .CSV-файла в сводный отчет Excel, прикреплен в .zip-файле.