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Архив исторических данных в CSV с тепловой картой для анализа в Excel - скрипт для MetaTrader 4

Mark Flint
Mark Flint

Mark Flint

My childhood hobby in software development became my career in the mid 1980s.
I have developed many MT4 and MT5 EA's, indicators and scripts.
1 код 1 тема 6 комментариев
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Просмотров:
3792
Рейтинг:
(24)
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Хотите знать, в какое время дня вы успешнее торгуете? Этот скрипт создает .CSV-файл из истории ваших ордеров, который вы можете импортировать в Excel и проанализировать.

Он извлекает всю информацию по ордерам. Информация по дате/времени представляется в обоих "родных" форматах MetaTrader (fields ending _MT) и в формате Excel.

Также скрипт поддерживает анализ методом расчета тепловой карты по дневным и часовым интервалам. Дни обозначаются как 0 - 6, часы - как 0 - 95.

Тепловая карта по умолчанию учитывает 4 временных интервала за час (каждые 15 минут). За 24 часа формируется 96 таких интервалов. Торговля внутри интервала обозначается номером соответствующего интервала. Это облегчает вам Excel-анализ и создание полезной сводной таблицы.

Скрипт сохраняет выходной файл в папке <terminal_data_folder>/MQL4/Files. Также файл будет загружен на ваш выделенный FTP-сервер, если он определен в вашем терминале.

Запомните, что если вы фильтруете историю вашего аккаунта, скажем, за три месяца, это и будут все данные, которые сможет извлечь скрипт. Если вы хотите проанализировать всю историю, снимите фильтр.

Перетащите скрипт на любой график, чтобы запустить его. Скрипт подтверждает генерацию файла:

Перетащите скрипт на любой график. Во всплывающем окне подтверждается имя выходного файла.


Затем вы можете определить место файла и проанализировать его так, как вам требуется.

Данные CSV разграничены друг от друга точкой с запятой: ' ; '


Если вы хотите использовать Excel и создать сводную таблицу, текст для начала должен быть сконвертирован в столбцы:

Используйте мастер преобразований Text to Columns. Данные разграничиваются только точкой с запятой.


Конвертация в столбцы позволяет работать c данными в Excel:

Данные в столбцах сжимаются, чтобы соответствовать содержанию.


После этого возможно создание сводных отчетов и исторических графиков.

Вставка сводной таблицы


Используйте мастер Insert Pivot:

Используйте настройки по умолчанию в мастере таблицы.


Выберите характер данных для создания таблицы.

Сводная таблица может использовать тепловую карту временных слотов, чтобы агрегировать отрезки дня.


Полный набор скриншотов, показывающих трансформацию .CSV-файла в сводный отчет Excel, прикреплен в .zip-файле.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13885

Master Tools Master Tools

Управление капиталом/ Точка разворота/ Дневное открытие/ Уровни поддержки и сопротивления/ Сетка/ Информация обо всех настройках/ Индикатор тенденций

Daily Break Point Daily Break Point

Cтратегия для H1. Советник будет исполняться на новом баре, если последний бар был пробит через установленную нами точку.

Custom Bollinger Bands Custom Bollinger Bands

Полосы Боллинджера с возможностью выбора метода скользящей средней и приложенной ценой.

Подключение к торговому счету из MQL4 (протестировано на билде 880) Подключение к торговому счету из MQL4 (протестировано на билде 880)

Библиотека MQL4, которая позволяет программное подключение к торговому счету в MetaTrader 4 (билды 880+).