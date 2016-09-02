Der Artikel Der MQL5-Assistent: Erstellen von Expert-Systemen ohne Programmierung beschreibt Schritte der automatischen Erstellung des Codes eines Expert Advisors mithilfe von MQL5 Wizard.

Hier erzählen wir über eine Trendstrategie, die auf der gegenseitigen Lage drei gleitender Durchschnitte beruht.



Der Trend wird durch die Analyse der gemeinsamen Lage des schnellen (FastEMA), mittleren (MediumEMA) und langsamen (Slow EMA) exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten ermittelt:



Kauf: FastEMA>MediumEMA>SlowEMA (Aufwärtstrend).

Verkauf: FastEMA<MediumEMA<SlowEMA (Abwärtstrend).

Die Handelsstrategie wird in der Klasse CSignal3EMA implementiert.



Abbildung 1. Handelssignale der Strategie, die auf drei gleitenden Durchschnitten beruht



Handelssignale

Das Modul der Handelssignale nach dieser Strategie wird in der Klasse CSignal3EMA implementiert. Diese Klasse enthält mehrere geschützte (protected) Methoden, die für den Zugang zu Werten von drei EMA (schnellen, mittleren und langsamen) verwendet werden:

double FastEMA( int ind) double MediumEMA( int ind) double SlowEMA( int ind)

Die Überprüfung der Handelsbedingungen auf dem Nullbalken (nicht vollständigen Balken) kann häufig zu falschen Signalen führen, denn der Preis (und Indikatorwerte) können sich ändern.

1. Eröffnen einer Long-Position

Ein Aufwärtstrend wird anhand der gegenseitigen Lage von drei EMA (FastEMA>MediumEMA>SlowEMA) ermittelt:



FastEMA(1)>MediumEMA(1): der schnelle EMA liegt über dem mittleren EMA (auf dem letzten vollständigen Balken);

MediumEMA(2)>SlowEMA(1): der mittlere EMA liegt über dem langsamen EMA (auf dem letzten vollständigen Balken);

bool CSignal3EMA::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { double medium=MediumEMA( 1 ); price= 0.0 ; sl =m_symbol.Ask()-m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Ask()+m_take_profit*m_adjusted_point; return (FastEMA( 1 )>medium && medium>SlowEMA( 1 )); }

2. Schließen einer Long-Position

Ein Abwärtstrend wird anhand der gegenseitigen Lage der drei gleitenden Durchschnitte (FastEMA<MediumEMA<SlowEMA) ermittelt:



FastEMA(1)<MediumEMA(1): der schnelle EMA liegt unter dem mittleren EMA (auf dem letzten vollständigen Balken);

MediumEMA(2)<SlowEMA(1): der mittlere EMA liegt unter dem langsamen EMA (auf dem letzten vollständigen Balken);

bool CSignal3EMA::CheckCloseLong( double & price) { double medium=MediumEMA( 1 ); price= 0.0 ; return (FastEMA( 1 )<medium && medium<SlowEMA( 1 )); }

Die Bedingung für das Schließen einer Long-Position kann verbessert werden: statt auf einen Abwärtstrend zu warten, kann man Long-Positionen beim Auftreten der Stagnation schließen, die man anhand folgender Ungleichung ermitteln kann: FastEMA<MediumEMA>SlowEMA.





3. Eröffnen einer Short-Position

bool CSignal3EMA::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { double medium=MediumEMA( 1 ); price= 0.0 ; sl =m_symbol.Bid()+m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Bid()-m_take_profit*m_adjusted_point; return (FastEMA( 1 )<medium && medium<SlowEMA( 1 )); }

4. Schließen einer Short-Position

bool CSignal3EMA::CheckCloseShort( double & price) { double medium=MediumEMA( 1 ); price= 0.0 ; return (FastEMA( 1 )>medium && medium>SlowEMA( 1 )); }

Die Bedingung für das Schließen einer Short-Position kann verbessert werden: statt auf einen Aufwärtstrend zu warten, kann man Short-Positionen beim Auftreten der Stagnation schließen, die man anhand der folgenden Ungleichung ermitteln kann: FastEMA>MediumEMA<SlowEMA.

Erstellung eines Expert Advisors mithilfe von MQL5 Wizard



Um einen Handelsroboter nach dieser Strategie mithilfe von MQL5 Wizard zu erstellen, wählen Sie "Signals based on three EMA" im zweiten Schritt aus:





Abbildung 2. Auswahl des Moduls von Handelssignalen auf der Basis drei gleitender Durchschnitte im MQL5 Wizard

Geben Sie den gewünschten Typ von Trailing Stop und Kapitalmanagement in den nächsten Schritten an. Der Code des Expert Advisors wird automatisch generiert, er muss kompiliert werden und dann können Sie mit dem Testen anfangen.



Testergebnisse

Die Testergebnisse des EAs bei einem Test unter Verwendung von historischen Daten (EURUSD H1, Zeitraum: 1.1.2010-05.01.2011, FastPeriod=5, MediumPeriod=12, SlowPeriod=24, StopLoss=400, TakeProfit=900).

Dieser Expert Advisor benutzt das Modul für den Handel mit einer festgelegten Lotgröße von 0.1 Lot (Trading Fixed Lot, Stop Los), ein Trailing Stop wurde nicht verwendet (Trailing not used).







Abbildung 3. Ergebnisse des Testens für den EA, der die Strategie auf der Basis von drei gleitenden Durchschnitten verwendet



Die Datei Signal3EMA.mqh, die die Klasse CSignal3EMA enthält, sollte in client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal gespeichert werden.



Der von dem MQL5 Wizard generierte Code für den Expert Advisor ist angefügt als Datei: threeema.mq5.