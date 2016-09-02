Autor:

Einige Funktionen, die ich in meinen Expert Advisors nutze, sind öffentlich zugänglich. Sie wurden kopiert und für jeweiligen Experten entsprechend modifiziert. Der Autor einiger Funktionen — KimIV, Modifikation — Expforex.

Exp5-VirtualTradePad für MetaTrader 5

Tab Pos - Positionsmanagement

Tab Ord - Ordermanagement









Tab INFO - Symboldetails Tab Ind - Details zu Signalen Tab Func - Funktionspanel













Das Control Panel für die Verwaltung von Ordern in МТ5: buy sell buystop buylimit sellstop selllimit close delete modify tralling

Installation:

Um die Arbeit zu beginnen, kopieren Sie das Archiv in das Terminalordner und entpacken Sie die Dateien mit einem rechten Mausklick.





Start:

Finden Sie den Experten Exp5-VirtualTradePad for MT5 im Menü "Navigator"





Einstellungen:





Eingabeparameter:





Die Liste der Symbole (bis zu sechs Symbolen) kann in den Eingabeparametern festlegt werden.

Das Panel:





Steuerelemente:

Tab POSITIONS



In diesem Tab kann man Marktpositionen verwalten





Lots - setzt das Volumen (in Lots). Mit dem Button "+-" kann das Volumen um den minimalen Lot auf dem Server erhöht/reduziert werden. Der Wert kann nicht kleiner als der minimal erlaubte Lot auf dem Server sein.

- setzt das Volumen (in Lots). Mit dem Button "+-" kann das Volumen um den minimalen Lot auf dem Server erhöht/reduziert werden. Der Wert kann nicht kleiner als der minimal erlaubte Lot auf dem Server sein. BUY - Eröffnen einer BUY-Position (zum Ask-Preis)

- Eröffnen einer BUY-Position (zum Ask-Preis) SELL - Eröffnen einer SELL-Position (zum Bid-Preis)

- Eröffnen einer SELL-Position (zum Bid-Preis) REVERSE - kehrt die Position um, setzt keine Stop Levels

CLOSE - schließt die ganze Position

- schließt die ganze Position TakeProfit/StopLoss - Auswahl von Takeprofit und Stoploss für die Position.

- Auswahl von Takeprofit und Stoploss für die Position. Mit dem Button "+-" kann Takeprofit/Stoploss um einen Punkt erhöht werden. Der Wert von Takeprofit/Stoploss kann nicht kleiner als der minimal erlaubte Level auf dem Handelsserver oder Null sein. Beim Klicken auf "+" nimmt Takeprofit den minimal erlaubten Wert an. Wenn Takeprofit/Stoploss = 0, wird der Wert rot angezeigt "+-" kann Takeprofit/Stoploss um einen Punkt erhöht werden. Der Wert von Takeprofit/Stoploss kann nicht kleiner als der minimal erlaubte Level auf dem Handelsserver oder Null sein. Beim Klicken auf "+" nimmt Takeprofit den minimal erlaubten Wert an. Wenn Takeprofit/Stoploss = 0, wird der Wert rot angezeigt

Wenn Takeprofit/Stoploss nicht gleich Null ist, wird der Wert in Grün angezeigt

MODIFY - schnelle Modifizierung der Parameter Takeprofit/Stoploss der Position. Die Option kann die Levels auf Null setzten oder diese ändern.

- schnelle Modifizierung der Parameter Takeprofit/Stoploss der Position. Die Option kann die Levels auf Null setzten oder diese ändern. Tralling - Auswahl von Trailing Stop für die Position.

- Auswahl von Trailing Stop für die Position. Button Tralling - aktiviert Trailing Stop. Der Trailing Stop wird für das aktuelle Währungspaar aktiviert, für Deaktivieren noch einmal drauf klicken.

- aktiviert Trailing Stop. Der Trailing Stop wird für das aktuelle Währungspaar aktiviert, für Deaktivieren noch einmal drauf klicken. Wenn Trailing Stop nicht gleich Null ist, wird sein Wert in grün angezeigt

Beim Klicken auf



- Panel Auswahl eines Währungspaares

- Panel Auswahl eines Währungspaares -Details zu Positionen des Währungpaares

-Details zu Positionen des Währungpaares Positionstyp – Volumen – Eröffnungspreis / Profit

Positionstyp – Volumen – Eröffnungspreis / Profit Wenn eine Sell-Position eröffnet wird, wird der Button des Währungspaars in rot angezeigt. -

Wenn eine Buy Position eröffnet ist, wird der Button des Währungspaars grün angezeigt. -

Tab Orders

In diesem Tab kann man Pending Orders verwalten









Order LS - minimal erlaubter Stop von Pending Orders (in Punkten). Wie bei Takeprofit und Stoploss kann der Wert nicht kleiner als minimal erlaubte auf dem Server gesetzt werden.

- minimal erlaubter Stop von Pending Orders (in Punkten). Wie bei Takeprofit und Stoploss kann der Wert nicht kleiner als minimal erlaubte auf dem Server gesetzt werden. TakeProfit - TakeProfit für Pending Order

- TakeProfit für Pending Order StopLoss - StopLoss für Pending Order

- StopLoss für Pending Order Lots - Lots für Pending Order Eröffnungsvarianten: BUYSTOP - SELLSTOP - BUYLIMIT - SELLIMIT

DELETE - Button Alle Pending Orders löschen, löscht alle Pending Orders des Währungspaars

GRID - Anzahl der zu eröffnenden Orders. Wenn es mehr als eine Order vorhanden ist, bekommen wir ein Gitter aus von voneinander gleichmäßig entfernten Ordern. In MT5 ist diese Option sehr hilfreich, so eröffnen wir zusätzliche Lots auf jedem Level und übertragen unsere Stops auf den neuen Level.



Tab Info

Dieser Tab stellt alle Informationen über das ausgewählte Symbol und den Chart dar









Spread, Minimaler Stop, Point, Minimaler Lot, Maximaler Lot, Langer Swap, Kurzer Swap,

Zeigt den Kerzentyp für alle Standardzeitrahmen:

Wenn der Pfeil nach oben ist grün, ist der aktuelle Preis höher als der Eröffnungspreis

Wenn der Pfeil nach oben ist rot, ist der aktuelle Preis niedriger als der Eröffnungspreis

Beim Klicken auf den Zeitrahmen - rechts wird der Chart des ausgewählten Währungspaares und der Zeitrahmen angezeigt, Timeframe und Symbol können direkt auf dem Panel geändert werden

Tab Ind

Dieser Tab zeigt Werte von Standardindikatoren nach Standardtaktiken an(Artikel "20 Handelstaktiken")





Wenn der Pfeil nach oben ist blau, zeigt der Indikator ein Buy-Signal

Wenn der Pfeil nach unten ist rot, zeigt der Indikator ein Sell-Signal

Beim Klicken auf den Zeitrahmen - rechts wird der Chart des ausgewählten Währungspaares und der Zeitrahmen angezeigt, Timeframe und Symbol können direkt auf dem Panel geändert werden

Tab Func

Dieser Tab zeigt interessante und nützliche Funktionen an





Dieser Block ermöglicht es alle Positionen/Orders zu schließen und zu löschen, beim Erreichen eines bestimmten Levels als Prozentsatz von Anlage/Dollar/Punkten. Zum Beispiel : Sie müssen schnell weg, wollen aber den Profit nicht verlieren, Sie setzen die Levels von und bis, legen das Prinzip für Position Schließen/Order löschen fest und klicken auf USE. Beim Ausbruch werden alle Positionen geschlossen.

>0 - Wenn größer als (0 - nicht verwendet!!!)

- Wenn größer als <0 - Wenn kleiner als (der Wert des Parameters kann auch negativ sein) (0 - nicht verwendet!!!)

- Wenn kleiner als (der Wert des Parameters kann auch negativ sein) $ - in Dollar

- in Dollar % - in % vom Kontostand

- in % vom Kontostand P - in Punkten

- in Punkten USE - diese Option aktivieren





Weitere Features:

Beim richtigen Eröffnen der Position hören Sie einen Ton, wie beim Eröffnen im Terminal. Wenn ein Fehler auftritt, hören Sie den Fehlerton Sie können die Stop Levels nicht kleiner als minimaler aktueller Stop auf dem Server oder auf Null setzen Es gibt den Minimierungsknopf, man kann das Panel minimieren





Quellenangabe: