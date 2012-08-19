CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-BB-Width - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3853
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Ширина Полос Боллинджера. Одна из методик его применения описана в журнале FOREX Magazine №123 за июнь 2006 года на странице 47.

 

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20; //глубина сглаживания                    
input double deviation=2.0; //девиация
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; //тип цены или handle
input int Shift=0; //сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1 Индикатор i-BB-Width

 

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован 30.05.2007. 

