i-BB-Width - индикатор для MetaTrader 5
3853
-
Индикатор Ширина Полос Боллинджера. Одна из методик его применения описана в журнале FOREX Magazine №123 за июнь 2006 года на странице 47.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+
//| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА |
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20; //глубина сглаживания
input double deviation=2.0; //девиация
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; //тип цены или handle
input int Shift=0; //сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1 Индикатор i-BB-Width
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован 30.05.2007.
