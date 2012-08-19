



Индикатор Ширина Полос Боллинджера. Одна из методик его применения описана в журнале FOREX Magazine №123 за июнь 2006 года на странице 47. Входные параметры индикатора: input uint bands_period=20; input double deviation=2.0; input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; input int Shift=0;

Рис.1 Индикатор i-BB-Width

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован 30.05.2007.