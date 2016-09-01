und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Experte Exp_i-BandsPrice wurde aufgrund des Durchschlags vom Histogramm i-BandsPrice der Ebene Übergekauft oder Überverkauft aufgebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn ein Durchbruch der Ebene stattgefunden hat.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators i-BandsPrice.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2014 am GBPJPY H1:
in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse
