Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FX5_SelfAdjustingRVI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 726
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
FX5
Der Oszillator RVI mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.
Eingabeparameter des Indikators:
input uint Length=12; // Die Periode RVI input double BandsDeviation=2.0; // Deviation input bool MA_Method=true; // Die Verwendung der Glättung für Bollinger input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
in Abb.1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingRVI
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13672
FX5_SelfAdjustingMomentum
Der Oszillator Momentum mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.FX5_SelfAdjustingCCI
Der Oszillator CCI mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.
FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF
Der Indikator FX5_SelfAdjustingMomentum mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.FX5_SelfAdjustingCCI_HTF
Der Indikator FX5_SelfAdjustingCCI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.