Der Oszillator CCI mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.

Der Oszillator Momentum mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.

Der Indikator FX5_SelfAdjustingMomentum mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Der Indikator FX5_SelfAdjustingCCI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.