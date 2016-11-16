コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FX5_SelfAdjustingRVI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
889
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：FX5

ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つRVIオシレータ

指標の入力パラメータ：

input uint Length=12; // RVI期間
input double BandsDeviation=2.0; // 偏差
input bool MA_Method=true; // BBに平滑化を使用する
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト


図1　FX5_SelfAdjustingRVI指標

図1　FX5_SelfAdjustingRVI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13672

FX5_SelfAdjustingCCI FX5_SelfAdjustingCCI

ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つCCIオシレータ

FX5_SelfAdjustingRSI_HTF FX5_SelfAdjustingRSI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFX5_SelfAdjustingRSI 指標

FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFX5_SelfAdjustingMomentum指標

FX5_SelfAdjustingCCI_HTF FX5_SelfAdjustingCCI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFX5_SelfAdjustingCCI指標