FX5_SelfAdjustingRVI - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Atualizado:
Real autor:
FX5
O oscilador RVI com os limites das zonas sobrecompradas/sobrevendidas na forma de bandas Bollinger.
Parâmetros de entrada do indicador:
input uint Length=12; // Período RVI input double BandsDeviation=2.0; // Desvio input bool MA_Method=true; // Use a suavização para Bandas Bollinger input int Shift=0; // Deslocamento Horizontal do indicador em barras
Fig.1. O indicador FX5_SelfAdjustingRVI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13672
FX5_SelfAdjustingMomentum
O oscilador Momentum com os limites das zonas sobrecompradas/sobrevendidas na forma de bandas Bollinger.FX5_SelfAdjustingCCI
O oscilador CCI com os limites das zonas sobrecomprada/sobrevendida na forma de bandas Bollinger.
FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF
O indicador FX5_SelfAdjustingMomentum com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.FX5_SelfAdjustingCCI_HTF
O indicador FX5_SelfAdjustingCCI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.