Лог изменений:

Версия 1.07: Цвет трендовой линии и создание предупреждений о событиях могут быть отрегулированы с помощью скрипта. Настройка по дефолту — ON.

Версия 1.06: Вы можете двигать метку на линии с помощью двойного клика и перетаскивания. Изменены предупреждающие сообщения.

Версия 1.05: Вы можете настроить два стиля линии и ее ширину.

Версия 1.04: Код улучшен pwalkz.

Версия 1.03: Исправлена ошибка в стилях линии.

Версия 1.02: Исправлена ошибка в алертах.

Инструкция по использованию:

Установите курсор там, где вы хотите создать линию, и нажмите клавишу "A" (если вы используете клавиши по умолчанию). Линия будет создана автоматически. Вы можете сделать это столько раз, сколько вам необходимо.

Цвет и стиль линии вы выбираете при настройке параметров.

По умолчанию, когда цена пересекает линию, вы получите алерт или сообщение на смартфон (по вашему выбору).

Теперь вы можете использовать вторую линию. Первая линия теперь будет основным уровнем поддержки/сопротивления, а вторая станет сигналом для выставления вспомогательного уровня поддержки/сопротивления. При желании можно добавить больше линий.

Этот инструмент помогает создавать горизонтальные линии простым нажатием одной клавиши на клавиатуре в том месте, где установлен курсор мыши.

простым нажатием одной клавиши на клавиатуре в том месте, где установлен курсор мыши. Можно создавать столько линий, сколько вам необходимо .

. Можно выбрать два разных цвета : первый для линии поддержки, второй — для линии сопротивления.

: первый для линии поддержки, второй — для линии сопротивления. Вы можете легко удалять линии путем нажатия клавиш.

линии путем нажатия клавиш. Можно установить оповещения о пересечениях линий поддержки или сопротивления. Сообщение будет отображаться в терминале или отправляться на ваш смартфон, если вы активируете возможность отправки пуш-сообщений.

о пересечениях линий поддержки или сопротивления. Сообщение будет отображаться в терминале или отправляться на ваш смартфон, если вы активируете возможность отправки пуш-сообщений. Вы можете использовать одно и то же окно для просмотра разных графиков. Индикатор автоматически прячет уровни поддержки и сопротивления, когда вы переходите к другому символу, и показывает их снова при возвращении к заданному графику.

Цвет линии выбирается автоматически. Если она выше уровня рыночной цены, она получает цвет линии сопротивления, если ниже - цвет линии поддержки.

Если она выше уровня рыночной цены, она получает цвет линии сопротивления, если ниже - цвет линии поддержки. Уровень цены в месте, куда наведен курсор мыши, вы можете увидеть в левом верхнем углу экрана (в виде комментария) либо выбрать во всплывающем окне .

(в виде комментария) либо выбрать во . На линии можно увидеть количество пипсов между актуальной ценой и уровнем линии . При наведении курсора мыши над этой цифрой вы увидите цену.

. При наведении курсора мыши над этой цифрой вы увидите При клике на маркировку линии вы увидите количество моментов, когда линия использовалась в качестве поддержки или сопротивления; количество моментов пересечения линии. Вы можете самостоятельно выбрать глубину истории. По умолчанию она составляет 200 свечей на таймфрейме: это может быть 200 минут в диапазоне M1 или 200 месяцев в диапазоне MN. Можно увеличивать это число по вашему желанию. При тестировании глубины истории на 2000 свечах индикатор работал исправно. Если расстояние от цены до уровня будет меньше 10 пипсов, это будет отражено в истории поддержки и сопротивления, но вы можете менять этот параметр в MaxDeviation.

Параметры:

extern string LineHorizontal= "A" ; extern color LineResistcolor= clrDodgerBlue ; extern color LineSupportcolor= clrDarkOrange ; extern ENUM_LINE_STYLE LineStyle= STYLE_SOLID ; extern int Linewidth= 1 ; extern string LineHorizontalSecond= "Q" ; extern color LineResistcolorSecond= clrDodgerBlue ; extern color LineSupportcolorSecond= clrDarkOrange ; extern ENUM_LINE_STYLE LineStyleSecond= STYLE_DOT ; extern int LinewidthSecond= 1 ; extern bool TakecareManualTrendline= true ; //Управление линией тренда, добавленной вручную extern string DeleteLastLine= "X" ; extern bool AlarmCrossWhithAlert= true ; extern bool AlarmCrossWhithPushSmartphone= true ; extern bool MagnetLinePriceOnFullPip = true ; extern double DefaultLotSize= 0.1 ; extern int history= 200 ; extern int MaxDeviation= 10 ; extern color Textcolor= clrRed ; extern bool Commentornot= true ;

Пурпурным цветом отображается количество пунктов, отделяющих линию от текущей цены. При наведении мыши на маркировку линии вы увидите значение объема лота.

В желтом цвете вы видите всплывающее окно, в котором можно увидеть информацию о точке, на которую наведена мышь, и историю вашего графика. Клик по пометке на линии открывает ее историю.

В голубом круге показывается цена позиции, на которую установлен курсор. Линия создается за несколько секунд, стиль и цвет изменяются автоматически.

На этом примере вы видите линию, которая изменила цвет, когда цена ушла вниз, и сообщение, которое пришло в окно алертов в MetaTrader. Однако вы можете выбрать опцию получения пуш-сообщений на смартфон или получать алерты обоими указанными способами.

Если у вас есть идеи по дополнению этого продукта, поделитесь ими со мной.