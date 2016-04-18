Der Personal assistant ist dafür da, ihr Handeln zu vereinfachen. Er macht hauptsächlich das, was auch ein realer Assistent tut. Er liefert Informationen und führt Orders aus.

Ich habe diesen er aus verschiedenen Gründen geschrieben:

Um wichtige Informationen auf dem Chart anzuzeigen während ich ihn im MT4 Fullscreen-Modus betreibe;

Um manuell die offenen Orders über ihre ID unterscheiden zu können und deren Performance im Überblick zu haben (Wenn sie sehr viele offene Orders haben und alle mit unterschiedliche Strategien arbeiten, oder von unterschiedlichen EAs geöffnet worden sind, haben Sie hiermit einen besseren Überblick über diese Orders);

Um die Werte von Stop Loss, Take Profit, die benötigte Margin und Tick-Value anzuzeigen;

Um ganz einfach mit einem Tastendruck eine Order aufgeben zu können.

Die Personal Assistant Funktionen sind:

Anzeige des EA Namens und seiner ID (Um unterschiedliche Personal Assistant-Indikatoren unterscheiden zu können. Somit kann man auch schnell sehen welcher Indikator zu dem aktuellen Chart gehört);

Anzeige des Symbols und der Timeframe;

Anzeige des Leverages (des Hebels) von dem Account;

Anzeige der aktuell ausgewählten Positionsgröße;

Darstellung des Tick-Value-Wertes für die Lotgröße (In der hinterlegten Währung);

Die Anzeige der benötigten Margin für eine neue Order basierend auf der aktuell ausgewählten Positionsgröße;

Die Anzeige des aktuellen Spread;

Anzeige von Gewinn und Verlust aller Orders, die von diesem EA geöffnet worden sind. Berechnet in der hinterlegten Währung;

Anzeige der Anzahl der aktuell von diesem EA geöffneten Orders;

Die Anzeige der Take-Profit-Summe — Falls die geöffneten Orders ein Take Profit haben, dann wird der durchschnittliche Take-Profit angezeigt; Wenn es kein Take-Profit gibt, dann wird 0 angezeigt; Wenn nur ein paar Orders Take Profit haben, dann wird der gemittelte Take-Profit-Wert für diese Orders angezeigt;

Die Anzeige der Stop-Loss-Summe — Falls die geöffneten Orders ein Stop-Loss haben, dann wird der durchschnittliche Stop-Loss angezeigt; Wenn es kein Stop-Loss gibt, dann wird 0 angezeigt; Wenn nur ein paar Orders Stop-Loss haben, dann wird der gemittelte Stop-Loss-Wert für diese Orders angezeigt;

Long-Orders werden durch das Drücken der Taste 1 mit den aktuellen EA Einstellungen geöffnet;

Short-Orders werden durch das Drücken der Taste 2 mit den aktuellen EA Einstellungen geöffnet;

Durch das Drücken der Taste 3 werden die Orders von dem aktuellen EA geschlossen, Achtung: Bei volatilen Märkten kann es passieren, dass nicht alle Orders geschlossen werden. Daher prüfen Sie anschließend nach, ob alle Orders geschlossen worden sind. Falls nicht, drücken Sie noch einmal die Taste 3;

Eine Erhöhung der Positionsgröße durch das Drücken der Taste 4 — Halten Sie den Taste gedrückt, um eine schnellere Erhöhung durchzuführen;

Eine Verringerung der Positionsgröße durch Drücken der Taste Nummer 5 - Halten Sie die Taste gedrückt für eine schnellere Verringerung.

Achtung: Achten Sie immer auf ihre Positionsgröße! Sie sind selbst verantwortlich für eventuell nicht gewollte Orders! Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Chart ausgewählt haben, wenn sie Kommandos eingeben.





Die Darstellung des Personal Assistant auf dem Chart:

User Eingabeparameter:

ID — Magic Number für diesen EA und Orders;

Display_legend — Zeigt eine Legende auf dem Chart für die Tasten und Kommandos an (open long, open short, close orders, erhöhen des Volumens, verringerung des Volumens);

LotSize — anfängliche Positionsgröße;

slippage — slippage für das Öffnen und Schließen von Orders;

text_size — Die Größe der Schrift

text_color — Die Textfarbe;

right_edge_shift — Abstand des Textes von der linken Seite des Charts in Pixeln;

upper_edge_shift — Abstand des Textes von der Oberkante des Charts in Pixeln;

Benachrichtigen Sie mich, wenn es Probleme geben sollte und testen Sie es erst auf einen Demo-Account!

UPDATE: