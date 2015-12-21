CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DXWeekSnR - индикатор для MetaTrader 4

dXerof | Russian English Deutsch 日本語
Опубликовал:
Siti Latifah
Siti Latifah

Siti Latifah

4.8 (306)
Mql4 / Mql5 programmer (EA,Indicator,Scripts)
Experience in forex for 15 more years
3 продукта 8 кодов 5 тем 207 комментариев
Просмотров:
5132
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор уровней поддержки и сопротивления, основанный на ценах OHLC недельной свечи.

Вход на H4 или D1.

DXWeekSnR

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13560

PriceHistogram OnClick Event PriceHistogram OnClick Event

Индикатор показывает четыре ценовых гистограммы, когда происходит событие щелчка мыши на графике.

News Hour Trade News Hour Trade

Советник разработан для трейдинга на новостях по времени (от вас нужно только установить время).

PriceHistogram Channel PriceHistogram Channel

Индикатор показывает каналы с использованием ценовой гистограммы.

Изменение таймфреймов с помощью "горячих клавиш" Изменение таймфреймов с помощью "горячих клавиш"

Этот простой индикатор изменяет таймфреймы на текущем графике с помощью нажатия горячих клавиш.