Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DXWeekSnR - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
-
Siti LatifahMql4 / Mql5 programmer (EA,Indicator,Scripts)
Experience in forex for 15 more years
- Просмотров:
- 5132
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор уровней поддержки и сопротивления, основанный на ценах OHLC недельной свечи.
Вход на H4 или D1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13560
PriceHistogram OnClick Event
Индикатор показывает четыре ценовых гистограммы, когда происходит событие щелчка мыши на графике.News Hour Trade
Советник разработан для трейдинга на новостях по времени (от вас нужно только установить время).
PriceHistogram Channel
Индикатор показывает каналы с использованием ценовой гистограммы.Изменение таймфреймов с помощью "горячих клавиш"
Этот простой индикатор изменяет таймфреймы на текущем графике с помощью нажатия горячих клавиш.