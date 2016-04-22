CodeBaseKategorien
DayCCI - Indikator für den MetaTrader 4

Mikhail Sergeev
DayCCI ist ein "Commodity Channel Index" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

Zeitrahmen: M1-D1. Bei der ersten Lauf benötigt der Indikator einige Zeit für die Berechnung.

DayCCI

Empfehlungen:

  • Verwenden Sie ihn für Entscheidungen während des Intraday-Handels.

Bounce Strength Indicator 2.0 with Tango Line Bounce Strength Indicator 2.0 with Tango Line

Bounce Strength Indikator (BSI) zeigt die Stärke des Schwungs. Jetzt arbeitet es im Trend und setzt Tango-Linien zur Berechnungen ein.

DayBears DayBears

Ein "Bears Power" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayBulls DayBulls

Ein "Bulls Power" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayDeMarker DayDeMarker

Ein "DeMarker" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.