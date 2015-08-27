Participe de nossa página de fãs
ColorSchaffTriXTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador ColorSchaffTriXTrendCycle com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (timeframe)
O indicador requer o arquivo ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorSchaffTriXTrendCycle_HTF
O indicador ColorSchaffRVITrendCycle com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.ColorSchaffRSITrendCycle_HTF
O indicador ColorSchaffRSITrendCycle com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.
O indicador ColorSchaffWPRTrendCycle com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.Exp_ColorSchaffMFITrendCycle
O Expert Advisor Exp_ColorSchaffMFITrendCycle é baseado no oscilador ColorSchaffMFITrendCycle que muda a posição em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido.