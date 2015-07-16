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ColorSchaffTriXTrendCycle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorSchaffTriXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffTriXTrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffRVITrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorSchaffRSITrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffRSITrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор ColorSchaffWPRTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffMomentumTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.