CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorSchaffTrendCycle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
621
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ColorSchaffTrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ColorSchaffTrendCycle.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorSchaffTrendCycle_HTF Indikator

Abb.1. Der ColorSchaffTrendCycle_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13385

Exp_ColorMaRsi-Trigger Exp_ColorMaRsi-Trigger

Der Exp_ColorMaRsi-Trigger Expert Advisor basiert auf den Signalen, die von den Farben des ColorMaRsi-Trigger Signal Indikators ausgelöst werden.

ColorMaRsi-Trigger_HTF ColorMaRsi-Trigger_HTF

Der ColorMaRsi-Trigger Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorStdDev_HTF ColorStdDev_HTF

Der ColorStdDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorStepXCCX_HTF ColorStepXCCX_HTF

Der ColorStepXCCX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.