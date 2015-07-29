代码库部分
ColorZeroLAG_MA_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1022
(18)
ColorZeroLAG_MA 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 ColorZeroLAG_MA.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorZeroLAG_MA_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13176

