Aroon Up and Down - Indikator für den MetaTrader 4
Der "Aroon Up and Down" Indikator erkennt die lokalen "Top" und "Bottom" im Diagramm. Dieser Indikator bietet Kauf und Verkaufssignale für Währungspaare, wenn sie von unten steigen oder von oben fallen. Überqueren des Linienindikators zeigt ein gutes Signal um Gewinn zu machen oder den Verlust zu minimieren. Der Indikator kann Signale der Kreuzung per e-Mail sowie in dem Standardfenster der Plattform senden.
Eingabeparameter:
- AroonPeriod (default = 14) — im Periode der Balken für den Indikator für die Tops und die Bottoms. Wie bei vielen anderen Indikatoren, desto höher die Periode so glatter die Ausgabe und desto geringer der Zeitraum umso mehr Signale werden generiert.
- MailAlert (default = false) — wenn wahr dann Signale auf der Kreuzung per E-mail nach den E-mail-Optionen Ihrer MetaTrader Plattform gesendet werden.
- SoundAlert (Standard = False) — wenn wahr, dann Sound- und visuellen Warnung an der Kreuzung in die Plattform selbst generiert wird.
