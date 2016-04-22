Der "Aroon Up and Down" Indikator erkennt die lokalen "Top" und "Bottom" im Diagramm. Dieser Indikator bietet Kauf und Verkaufssignale für Währungspaare, wenn sie von unten steigen oder von oben fallen. Überqueren des Linienindikators zeigt ein gutes Signal um Gewinn zu machen oder den Verlust zu minimieren. Der Indikator kann Signale der Kreuzung per e-Mail sowie in dem Standardfenster der Plattform senden.

Eingabeparameter: