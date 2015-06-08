CodeBaseРазделы
Советники

Binario - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Lyopa
Просмотров:
7544
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Советник Binario основан на экспоненциальных скользящих средних одного периода, но для различных типов цены (High и Low). Этот советник не использует сигналов на покупку или продажу, а просто открывает длинные и короткие позиции по очереди и изменяет их параметры в соответствии с рассчитанными скользящими средними. Он использует стоп-лосс и наблюдение за ордерами в реальном времени, чтобы закрывать позиции. Позиция в противоположном направлении открывается сразу по закрытию предыдущей.

Советы:

  • Советник использует переменный стоп-лосс и тейк-профит, но средняя прибыльная позиция — около 1750 пипсов, а средняя убыточная — около 250 пипсов.
  • На дневном графике GBP/USD (оптимальное сочетание) этот советник будет открывать в среднем 4 позиции в год.
  • Этот советник совместим с ECN. Вы должны установить входной параметр ECN_Mode равным true, чтобы включить режим ECN-совместимости для этого советника. В противном случае вы, скорее всего, будете видеть сообщения об ошибке OrderSend Error 130, когда советник будет пытаться открывать позиции. Это будет происходить потому, что если вы торгуете через ECN-брокера (с рыночным исполнением ордеров), вы не можете устанавливать стоп-лосс или тейк-профит при открытии позиции. Вам следует открыть позицию сначала без этих уровней и только потом изменить позицию, добавив стоп-лосс и тейк-профит.
