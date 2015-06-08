Советник Binario основан на экспоненциальных скользящих средних одного периода, но для различных типов цены (High и Low). Этот советник не использует сигналов на покупку или продажу, а просто открывает длинные и короткие позиции по очереди и изменяет их параметры в соответствии с рассчитанными скользящими средними. Он использует стоп-лосс и наблюдение за ордерами в реальном времени, чтобы закрывать позиции. Позиция в противоположном направлении открывается сразу по закрытию предыдущей.

Советы: