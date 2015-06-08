Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Binario - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7544
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник Binario основан на экспоненциальных скользящих средних одного периода, но для различных типов цены (High и Low). Этот советник не использует сигналов на покупку или продажу, а просто открывает длинные и короткие позиции по очереди и изменяет их параметры в соответствии с рассчитанными скользящими средними. Он использует стоп-лосс и наблюдение за ордерами в реальном времени, чтобы закрывать позиции. Позиция в противоположном направлении открывается сразу по закрытию предыдущей.
Советы:
- Советник использует переменный стоп-лосс и тейк-профит, но средняя прибыльная позиция — около 1750 пипсов, а средняя убыточная — около 250 пипсов.
- На дневном графике GBP/USD (оптимальное сочетание) этот советник будет открывать в среднем 4 позиции в год.
- Этот советник совместим с ECN. Вы должны установить входной параметр ECN_Mode равным true, чтобы включить режим ECN-совместимости для этого советника. В противном случае вы, скорее всего, будете видеть сообщения об ошибке OrderSend Error 130, когда советник будет пытаться открывать позиции. Это будет происходить потому, что если вы торгуете через ECN-брокера (с рыночным исполнением ордеров), вы не можете устанавливать стоп-лосс или тейк-профит при открытии позиции. Вам следует открыть позицию сначала без этих уровней и только потом изменить позицию, добавив стоп-лосс и тейк-профит.
Индикатор Aroon Up and Down определяет локальные вершины и впадины на графике.Pinbar Detector
Индикатор Pinbar Detector пытается определять пин-бары.
Этот индикатор может быть полезен арбитражерам.Dots
Отображает текущее направление тренда, размещая цветные точки на главном графике.