Pinbar Detector - индикатор для MetaTrader 4

Pinbar Detector пытается определять пин-бары и отмечает их с помощью "рожиц" под бычьими и над медвежьими фигурами. Этот индикатор использует в расчетах только ценовые уровни, без каких-либо стандартных технических индикаторов. Конфигурация определения пин-баров может быть изменена посредством входных параметров. Pinbar Detector при обнаружении пин-баров может посылать уведомления как внутри платформы, так и по электронной почте.

