Coppock - Indikator für den MetaTrader 4
Vladimir Lyopa
1881
Autor:
Edward Coppock
Coppock ist die Umsetzung des berühmten "Coppock" Kurvenindikators, 1962 erstmals von Edward Coppock veröffentlicht.
Dieser Indikator langfristige Trends für den Kauf oder Verkauf (ursprünglich nur für den Kauf) durch Messung eines 10-Perioden gleitenden Durchschnitts, der Summe der Veränderungsraten. (mit Perioden von 14 und 11). Es ist die klassische Version. In dieser Version können Sie die Parameter der grundlegenden Indikatoren ändern.
Eingabeparameter:
- ROC1Period (default = 14) — Periode der ersten Rate der Veränderung in der Summe.
- ROC2Period (default = 11) — Periode des zweiten Satzes des Wandels in der Summe.
- MAPeriod (default = 10) — Periode des gleitenden Durchschnitts der Summe.
- MAType (default = 3 (WMA)) — Methode des gleitenden Durchschnitts der Summe. Es wird empfohlen, dass Sie diese nicht ändern.
Einfache Implementierung der physikalischen Berechnung des "Momentum".
