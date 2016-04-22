Autor:

Edward Coppock

Coppock ist die Umsetzung des berühmten "Coppock" Kurvenindikators, 1962 erstmals von Edward Coppock veröffentlicht.

Dieser Indikator langfristige Trends für den Kauf oder Verkauf (ursprünglich nur für den Kauf) durch Messung eines 10-Perioden gleitenden Durchschnitts, der Summe der Veränderungsraten. (mit Perioden von 14 und 11). Es ist die klassische Version. In dieser Version können Sie die Parameter der grundlegenden Indikatoren ändern.

Eingabeparameter: