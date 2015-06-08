CodeBaseРазделы
Индикаторы

Aroon Up and Down - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Lyopa
Aroon Up and Down определяет локальные вершины и впадины на графике, к которому он подключен. Этот индикатор предоставляет сигналы к покупке и продаже валютных пар, когда они поднимаются со дна или падают с вершины. Пересечение линий индикатора показывает хороший сигнал для фиксации прибыли или минимального убытка. Индикатор может посылать сигналы о пересечении по почте, а также в стандартном окне платформы.

Входные параметры:

  • AroonPeriod (по умолчанию = 14) — период в барах для индикатора, на котором он будет искать вершины и впадины. Как и со многими другими индикаторами, чем выше период, тем более гладкими выглядят линии, и чем меньше период, тем больше сигналов генерируется.
  • MailAlert (по умолчанию = false) — если true, то сигнал о пересечении индикатора будет отправлен на электронную почту в соответствии с настройками вашей торговой платформы MetaTrader.
  • SoundAlert (по умолчанию = false) — если true, то звуковой и визуальный сигнал о пересечении будет дан в самой платформе.

