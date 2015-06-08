Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Aroon Up and Down - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10861
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Aroon Up and Down определяет локальные вершины и впадины на графике, к которому он подключен. Этот индикатор предоставляет сигналы к покупке и продаже валютных пар, когда они поднимаются со дна или падают с вершины. Пересечение линий индикатора показывает хороший сигнал для фиксации прибыли или минимального убытка. Индикатор может посылать сигналы о пересечении по почте, а также в стандартном окне платформы.
Входные параметры:
- AroonPeriod (по умолчанию = 14) — период в барах для индикатора, на котором он будет искать вершины и впадины. Как и со многими другими индикаторами, чем выше период, тем более гладкими выглядят линии, и чем меньше период, тем больше сигналов генерируется.
- MailAlert (по умолчанию = false) — если true, то сигнал о пересечении индикатора будет отправлен на электронную почту в соответствии с настройками вашей торговой платформы MetaTrader.
- SoundAlert (по умолчанию = false) — если true, то звуковой и визуальный сигнал о пересечении будет дан в самой платформе.
Pinbar Detector
Индикатор Pinbar Detector пытается определять пин-бары.3rd Generation Moving Average
Скользящая средняя 3-го поколения.
Binario
Советник основан на экспоненциальных скользящих средних одного периода.Логодоходность или приращение логарифмов цен
Этот индикатор может быть полезен арбитражерам.