Aroon Up and Down определяет локальные вершины и впадины на графике, к которому он подключен. Этот индикатор предоставляет сигналы к покупке и продаже валютных пар, когда они поднимаются со дна или падают с вершины. Пересечение линий индикатора показывает хороший сигнал для фиксации прибыли или минимального убытка. Индикатор может посылать сигналы о пересечении по почте, а также в стандартном окне платформы.

Входные параметры: