Hintergrund:

Ich war von der Physik-Berechnung mit dem Betreff "Linear Momentum" beeindruckt, die auf Mr. Achmad Hidayat Blog gefunden werden kann. Der Titel ist "Konsep Momentum Linier dan Interpretrasinya pada Forex" und ich forderte mich selbst einen einfachen Indikator, basierend auf diesen Artikel, zu erstellen. Leider konnte ich seine Artikel nicht vollständig lesen, klar, ich war auf der Suche nach einer anderen Referenz für besseres Gefühl. Dann habe ich einen besser Erklärten Artikel über den linearen Momentum gefunden von Mrs. Sarah Friedl, der bei http://study.com/academy/lesson/linear-momentum-definition-equation-and-examples.htmlgefunden werden kann.

Linear Momentum:

Momentum ist die Stärke eines Objekts, das an eine andere Stelle bewegt wird — Dies ist meine eigene Definition. Mementum kann mit folgender Gleichung berechnet werden: momentum = mass x velocity. Sie sollten bereits wissen, dass Richtgeschwindigkeit gleich Geschwindigkeit und Richtung ist. Die kürzeste Gleichung ist: p=mv where p ist Momentum, m ist Masse (in kg) und v ist Richtgeschwindigkeit (in m/s).

Linear Momentum Implementation in MetaTrader Custom Indicator:

Folgendes wird Erklären warum es "Linear Momentum" im Forex genannt wird: